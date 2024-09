PT suspende filiação de candidato a vereador de Iguatu que forjou próprio sequestro

Foto: Reprodução vídeo Candidato a vereador Eliomar Cardoso (PT) tem candidatura suspensa após forjar próprio sequestro

O Partido dos Trabalhadores (PT) suspendeu nessa segunda-feira, 2, a filiação do candidato a vereador de Iguatu, Eliomar Cardoso (PT), após suspeitas de que ele teria simulado o próprio sequestro. Ele também será alvo de processo disciplinar na legenda. O candidato confessou o crime para agentes da Polícia Federal (PF).

“Em virtude dos acontecimentos envolvendo o candidato a vereador do PT em Iguatu Eliomar Cardoso, no último fim de semana, a Direção Estadual do PT decidiu pela abertura de processo disciplinar contra o mesmo. De forma cautelar, o partido decidiu pela suspensão da filiação do candidato devido à gravidade dos fatos que, caso efetivamente confirmados, são condenáveis, sob todas as formas”, afirmou, por meio de nota o PT do Ceará.



Entenda o caso



Na última sexta-feira, 30 de agosto, um boletim de ocorrência sobre o suposto sequestro do candidato foi registrado, relatando que Eliomar teria sido mantido preso dentro do próprio carro, amarrado com um arame farpado. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Eliomar aparece junto à Polícia Militar e diz que os sequestradores teriam rasgado panfletos e materiais de divulgação da sua campanha.

No entanto, a PF notou inconsistências no caso e Eliomar acabou confessando que tinha forjado o crime. "Desde o início das investigações, as inconsistências foram notadas pela Polícia Federal. O candidato a vereador, que colaborou com as investigações, confessou aos agentes da PF ter forjado o crime", afirma nota divulgada pela PF.

O agora ex-candidato a vereador será indiciado por falsa comunicação de crime e pode ser condenado a prisão de um a seis meses e pagamento de multa. "A Polícia Federal reforça que a disseminação de fake news é uma prática que causa prejuízos significativos à sociedade e às instituições, e que todos os casos serão investigados com a seriedade que merecem", completa a PF em nota à imprensa.