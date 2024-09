Sarto chama Acilon de "grande amigo" e mostra confiança em vitória na eleição

Foto: Isabelle Maciel/O POVO SARTO esteve em carreata no Joaquim Távora

Candidato à reeleição para Prefeitura de Fortaleza, José Sarto (PDT) chamou o prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves (PL), de “grande amigo” e afirmou que é “um privilégio muito grande” ter o apoio do gestor municipal. Sarto também mostrou confiança no resultado da eleição e garantiu que irá ganhar a disputa.

“O Acilon é um grande amigo, colega médico, meu vizinho, ele já votou em mim algumas vezes. A gente tem uma afinidade de projeto muito grande e ele lidera o projeto do Eusébio. Existe o Eusébio antes do Acilon e depois do Acilon”, explicou Sarto antes de sair em carreata em frente ao Parque Rio Branco, no bairro Joaquim Távora, nesta terça-feira, 3.

Sarto ainda ressaltou a união entre ele e a família Gonçalves ao citar o lançamento da candidatura para vereadora de Carla do Acilon (PRD), nora de Acilon e esposa do prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves (PRD).

“É um privilégio muito grande contar com o apoio dele (Acilon), contar com o apoio do prefeito Bruno Gonçalves, da deputada Marta Gonçalves, e agora lançando a candidata Carla do Acilon, aqui vereadora de Fortaleza, para que a gente possa fazer da Região Metropolitana um farol para iluminar o estado do Ceará”, completou.

Acilon Gonçalves tem se empenhado nas candidaturas da Região Metropolitana de Fortaleza, com bastante influência nos partidos DC e PRD, que possuem acordo de alianças com o PDT de Fortaleza. Embora estejam no mesmo partido, o prefeito do Eusébio e o candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes, são distantes politicamente.



Questionado sobre o resultado da Pesquisa Idea, em que apareceu em segundo lugar e com crescimento de dois pontos, Sarto garantiu que irá ganhar a eleição: “Eu vou ganhar a eleição, vou estar no segundo turno e vou ganhar a eleição”



“Mas é muito trabalho, diariamente a gente caminha na periferia da cidade, nos bairros de toda a Fortaleza, a gente conversa com lideranças, com vereadores.(...) Estamos conversando com a população que está construindo esse projeto junto com a gente. É um projeto que está em Fortaleza, que é vencedor”, completou.