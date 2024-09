Datafolha divulga pesquisas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife

O Datafolha divulgou nessa quinta-feira pesquisas de intenções de voto para aferir como está a corrida eleitoral em quatro capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. Todos os levantamentos são os primeiros realizados após o início do horário eleitoral, que começou a ser veiculado no rádio e na televisão em 30 de agosto.

Boulos tem 23% das intenções de voto, Nunes, 22% e Marçal, 22%



Em São Paulo, o deputado federal Guilherme Boulos (Psol), o empresário e influenciador Pablo Marçal (PRTB) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) estão empatados tecnicamente. A um mês da eleição, Boulos tem 23% das intenções de voto, enquanto Marçal e Nunes têm, cada um, 22%.

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) tem 9%, enquanto o apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB) aparece com 7% das menções e a economista Marina Helena (Novo), com 3%. Outros 8% disseram votar branco ou nulo, e 4% não souberam responder.

Este é o primeiro levantamento de intenção de voto publicado pelo instituto após o início do horário eleitoral, que começou a ser veiculado no rádio e na televisão em 30 de agosto.

O Datafolha ouviu 1.204 eleitores de São Paulo entre os dias 3 e 5 de setembro. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-03608/2024.

O último levantamento, divulgado pelo instituto em 22 de agosto, apontou um empate técnico entre o deputado federal, o ex-coach e o atual prefeito. Comparando com a pesquisa de duas semanas atrás, Boulos se manteve estável, com 23%, enquanto Marçal oscilou de 20% para 21%, como Nunes, que foi de 19% para 22% - todas as oscilações foram positivas, mas dentro da margem de erro. Tabata também passou de 8% para 9%; enquanto Datena oscilou negativamente de 10% para 7%.

Pesquisa Datafolha no Rio: Paes tem 59%, Ramagem, 11%, e Tarcísio, 6%



No Rio, a um mês da eleição, o prefeito Eduardo Paes (PSD) tem 59% das intenções de voto. O deputado federal Alexandre Ramagem (PL) aparece com 11%, e o também deputado federal Tarcísio Motta (PSOL), com 6%. Nesse cenário, Paes seria reeleito em primeiro turno.

O deputado estadual Rodrigo Amorim (União) tem 2% das intenções de voto. Em seguida, aparecem Cyro Garcia (PSTU), Juliete Pantoja (UP), Marcelo Queiroz (PP) e Carol Sponza (Novo), com 1% cada. Henrique Simonard (PCO) foi citado, mas não alcançou 1%. Outros 11% disseram votar branco ou nulo, e 7% não souberam responder.

Este é o primeiro levantamento de intenção de voto a ser publicado pelo instituto após o início do horário eleitoral, que começou a ser veiculado no rádio e na televisão em 30 de agosto

O Datafolha ouviu 1.106 eleitores do Rio de Janeiro entre os dias 3 e 4 de setembro. A margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-07390/2024.

Pesquisa Datafolha em BH: Tramonte tem 29% e quatro candidatos estão empatados em segundo lugar

Em Belo Horizonte, o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) tem 29% das intenções de voto. O atual prefeito Fuad Noman (PSD) tem 14% enquanto o deputado estadual Bruno Engler (PL), 13%. A deputada federal Duda Salabert (PDT) aparece com 12% e o deputado federal Rogério Correia (PT), 8%. Os quatro estão empatados na margem de erro, que é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.

O senador Carlos Viana (Podemos) tem 5% e está empatado na margem de erro com Rogério Correia e com o vereador Gabriel Azevedo (MDB), que aparece com 2%. Lourdes Francisco (PCO), Indira Xavier (UP) e Wanderson Rocha (PSTU) não pontuaram. Indecisos são 8% e outros 8% declararam que pretendem votar branco ou nulo.



Pesquisa Datafolha em Recife: João Campos tem 74%, Gilson Machado, 9%, e Daniel Coelho, 5%

No Recife, o prefeito João Campos (PSB) tem 74% das intenções de voto. O ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL) aparece com 9%, o ex-deputado federal Daniel Coelho (PSD), 5%, e a deputada estadual Dani Portela (Psol), 4%. Os três estão empatados tecnicamente. Ludmilla Outes (UP) aparece com 1%. Técio Teles (Novo), Simone Fontana (PSTU) e Victor Assis (PCO) não pontuaram. Outros 4% disseram votar branco ou nulo, e 2% não souberam responder.

Nesse cenário, João Campos seria reeleito no primeiro turno. Gilson Machado, Daniel Coelho e Dani Portela estão empatados tecnicamente.