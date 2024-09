Evandro faz caminhada com Camilo, que projeta ida ao 2º turno

Foto: Henrique Araújo CAMILO durante ato com Evandro Leitão

Em caminhada na manhã deste domingo, 8, pelas ruas do bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza, o ministro Camilo Santana (Educação) se mostrou otimista com o desempenho de Evandro Leitão (PT) na disputa pela Prefeitura da capital cearense.

Segundo o ex-governador do Estado, o mais importante é que a “campanha está ganhando ritmo e volume, com aceitação boa nas ruas” e que “a população vem conhecendo o Evandro e o time do Evandro, que é o time do Lula, do Elmano, do Minha casa, minha vida, do Bolsa Família, do Mais Médicos, do Farmácia Popular, do Pé de Meia, de quem faz mais pelo povo”.

Ao lado do atual governador Elmano de Freitas (PT) e do próprio presidente da Assembleia Legislativa (Alece), Camilo percorreu trajeto de 1,5 km pelo bairro, partindo em cortejo que se encerrou por volta das 11h40min.

Camilo Santana, Gabriella Aguiar, Evandro Leitão e Elmano de Freitas em caminhada no Antônio Bezerra Crédito: Henrique Araújo Evandro Leitão faz caminhada no Antônio Bezerra Crédito: Henrique Araújo CAMILO durante ato com Evandro Leitão Crédito: Henrique Araújo

Também participaram da agenda a candidata a vice Gabriella Aguiar (PSD), o ex-deputado e ex-vereador Acrísio Sena, os deputados estaduais petistas Guilherme Sampaio, Larissa Gaspar, Juliana Lucena e Francisco de Assis Diniz e o deputado federal Luiz Gastão, presidente do PSD no município.

Com início previsto para as 9 horas, mas deflagrado apenas uma hora depois, o ato reuniu militantes e aliados de Evandro, a exemplo do vereador Leo Couto (PSB), que concorre a novo mandato na Câmara.

Questionado sobre as rodadas mais recentes de levantamentos de intenção de voto no pleito local, Camilo respondeu que toda “pesquisa é o retrato do momento” e que “temos quase 30 dias de campanha” pela frente.

Na AtlasIntel divulgada dias atrás, por exemplo, Evandro aparece em empate técnico na liderança. Noutra pesquisa, a Futura, o parlamentar do PT não obtém esse patamar de resultado.

Em seguida, o chefe do MEC reiterou a “boa participação do Evandro na TV, com boas inserções”, e antecipou “intensificação da campanha” nos próximos dias, com previsão de licença da pasta federal. “Estamos muito otimistas”, acrescentou.

No horário eleitoral de rádio e TV, o representante do PT detém fatia de 5 minutos de tempo, contra um minuto ou pouco mais que isso dos demais postulantes (Capitão Wagner, do União Brasil, e José Sarto, do PDT).

Evandro, por sua vez, avaliou que a melhora estimada na performance de sua candidatura se deve ao “conhecimento que a população está tendo da gente, fruto das propostas que estamos passando e que ocasionam mais adesões”.

Na caminhada deste domingo, da música aos gestos de Camilo, era possível notar o empenho para apresentar Evandro ao eleitorado, associando-o aos resultados de políticas sociais dos governos do ex-chefe do Abolição e de Lula, que exerce seu terceiro mandato presidencial e cuja visita ao Ceará é aguardada até o fim de setembro.

A respeito de possível avanço ao 2º turno, Evandro assinalou que “não vamos escolher adversários, mas que o importante é que a gente possa dialogar com a população e que ela possa conhecer aquilo que nós pretendemos para os próximos quatro anos para Fortaleza”.

BASTIDORES DO ATO

Chegada

Camilo, Evandro, Elmano e Gabriella Aguiar chegaram juntos ao ato na traseira de um carro. Sem coletiva de imprensa, desceram do veículo e começaram a caminhada pelas ruas do bairro Antônio Bezerra, área sobre a qual o opositor Adail Jr. (PDT), vereador aliado de Sarto, tem grande influência.

Os dois grupos, aliás, chegaram a se encontrar numa esquina, mas não houve provocação nem conflito. Presente ao encontro, o vereador Leo Couto, do PSB, era outro postulante com eleitorado expressivo numa das localidades mais populosas de Fortaleza.

Presente

No meio do trajeto, uma mulher tentava de todas as maneiras falar com Camilo. À reportagem, pediu ajuda para presentear o ministro da Educação com um quilo de tomate-cereja e lhe dar um abraço. “A esposa dele que me perdoe, mas quero abraçar”, disse.

Ronivaldo

Ex-PT, o vereador Ronivaldo Maia (PSD) foi um dos que participaram do ato de Evandro Leitão. Já ao final do evento, os dois se encontraram. O petista então deu um beijo na testa de Ronivaldo e lhe falou: “Obrigado por tudo”.

Meu bebê

Entusiasta do nome de Evandro para a Prefeitura, o deputado estadual Francisco de Assis (PT) estava animado com a caminhada do petista. No encerramento, referiu-se ao candidato como “bebê bonito de papai”.