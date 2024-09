Sabatina nesta segunda será com André Fernandes

Foto: Samuel Setubal André Fernandes será o sexto sabatinado

Candidato a prefeito de Fortaleza, André Fernandes (PL) é o entrevistado desta segunda-feira, 9, na Sabatina O POVO, transmitida pela Rádio O POVO CBN. As sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza estão em andamento na Rádio O POVO CBN, sempre com início às 9h30min. Até aqui, já foram entrevistados Capitão Wagner (União Brasil), Evandro Leitão (PT), José Sarto (PDT), Técio Nunes (Psol) e Chico Malta (PSTU). A ordem das entrevistas foi definida em sorteio.

Apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Fernandes, 26 anos, é o candidato mais jovem na disputa ao Paço Municipal de 2024. O político tem destacado a juventude como indicador de energia e de novas ideias em hipotético exercício de mandato, uma tentativa de esquivar-se da pecha de inexperiente e desequilibrado que os concorrentes lhe atribuem, sobretudo durante os debates.

Ao modo Bolsonaro na campanha presidencial de 2018, Fernandes tem assegurado que não construirá base na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) pelos modos tradicionais, isto é, conferindo a vereadores e aliados de vereadores espaços na administração municipal em troca de apoio legislativo. Na visão do candidato, a aprovação popular fará com que os vereadores não queiram se opor a eventual governo dele.

Pesquisa AtlasIntel mostra cenário embolado na corrida à Prefeitura de Fortaleza. André Fernandes aparece numericamente à frente, com 25% das intenções de voto, seguido de Evandro Leitão (PT), com 24%. Capitão Wagner (UB) totaliza 21,7%. O prefeito José Sarto (PDT) soma 19,1% das intenções de voto. O registro da pesquisa no TSE é CE-05501/2024. Como a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, os quatro postulantes são considerados em situação de empate técnico (confira os outros números da pesquisa).

