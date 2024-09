George Lima diz não ser "acessório" de Evandro e que adversários são "cara de pau"

Foto: Samuel Setubal GEORGE Lima foi entrevistado ontem pela Rádio O POVO CBN

Candidato do Solidariedade à Prefeitura de Fortaleza, George Lima afirmou que entrou na campanha para aprender. Ele admite que a limitação dos recursos e o isolamento político do partido dele, que sequer tem candidaturas à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), lhe impedem de ambicionar projetos maiores, como vencer a disputa ao Executivo municipal.

"Olha, Marcelo, realmente fica uma campanha limitada, mas tenho certeza que hoje, aqui, estamos conversando com a população de Fortaleza e ela precisa analisar melhor os candidatos que tem aí, analisar melhor as práticas que estão sendo feitas, que se você prestar atenção são as mesmas. Todo esse teatro que vem sendo feito com o dinheiro público", afirmou o candidato durante sabatina na Rádio O POVO CBN aos jornalistas Jocélio Leal e Marcelo Bloc. George é o sétimo candidato a ser entrevistado. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio..

LEIA MAIS: "Chupa aqui para ver se sai leite": resposta de George Lima a André Fernandes viraliza

"Meu aporte pessoal, pequeno, mas eu venho falando a verdade. Eu posso falar a verdade. Os outros candidatos estão prometendo coisas que se a gente tivesse tempo, ficava semanas discutindo, e eu mostrava para você que nada é verdade", complementou. Para George, os candidatos são "cara de pau" por levarem à campanha promessas que não cumprirão.



"Eu estou indignado, participando um pouco dos bastidores da campanha, como os candidatos têm, assim, a cara de pau de ludibriar e mentir para a população sobre coisas que não podem ser feitas. A política precisa mudar, a gestão precisa mudar", criticou George, sem citar os nomes dos adversários.

Indagado sobre seus vínculos com o grupo liderado pelo ministro Camilo Santana (PT), que fazem os adversário afirmarem que ele é uma candidatura acessória de Evandro Leitão (PT), George Lima afirmou que não teria como ajudar o PT, ainda que quisesse.

"Eu tenho 17 segundos de televisão, no que eu poderia ajudar a candidatura do governo?", perguntou George, ao que Jocélio lhe respondeu que ele poderia auxiliar Evandro nos debates, por exemplo, dirigindo perguntas incômodas somente a José Sarto (PDT), Capitão Wagner (União Brasil) e André Fernandes (PL).



"Candidatura acessória eu não sou, porque se eu tivesse como decidir ou pesar alguma coisa, meu comportamento seria outro. Eu fui para o primeiro debate, debati com o prefeito Sarto na maior disciplina. No segundo debate, ele já me chamou de um palavrão ("garganta de aluguel"), ai ele já mexeu comigo e eu vi que tudo era um teatro", respondeu George. "Quem é que não quer ser candidato, botar seu nome, desenvolver ideias?"

Durante Debate do O POVO, Sarto chamou George Lima de "garganta de aluguel", num modo de dizer que George estava ali sob orientações do PT de Camilo e Evandro. Na entrevista, ele afirmou que o gestor é ausente dos problemas da Cidade e não dialoga com o governo. Sarto, por seu lado, diz que buscou Elmano inúmeras vezes para conversar sobre Fortaleza e obter o auxílio do governador.