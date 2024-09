Datafolha: André é mais forte entre homens e Evandro entre quem tem ensino fundamental

Foto: Montagem/O POVO André Fernandes, Evandro Leitão, Capitão Wagner e José Sarto

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira, 25, pelo O POVO mostra em quais setores da sociedade os candidatos a prefeito de Fortaleza têm mais ou menos força.

Pesquisa Datafolha por segmentos

Gênero

No recorte de gênero, André Fernandes (PL) abre vantagem entre homens e atinge 33% das intenções de voto. Evandro Leitão (PT) tem 24% nesse segmento.

Entre as mulheres, o percentual de Evandro é quase o mesmo, 25%. Mas o de André fica em 22%.

Os percentuais de intenção de voto de André e Capitão Wagner (União Brasil) praticamente se inverteram entre os homens. Na pesquisa de junho, a primeira do Datafolha para Fortaleza nestas eleições, Wagner tinha 34% e André, 11%. Hoje André tem 33% e Wagner, 18%.

É entre os homens que o prefeito José Sarto (PDT) tem maior dificuldade. Ele alcança 19% entre mulheres, mas fica com 11% entre homens.

Idade

No recorte por idade, Evandro Leitão tem mais dificuldade entre os eleitores mais jovens. Na faixa de 16 a 24 anos e na de 25 a 34 anos, ele tem 18%. Cresceu em relação à pesquisa anterior, mas ainda tem desempenho inferior em comparação a outras faixas de idade.

Entre quem tem de 35 a 44 anos, o candidato do PT tem 25%. No eleitorado de 45 a 59 anos, alcança 30%. E no segmento de 60 anos ou mais, fica com 29%.

Nesse eleitorado de mais idade, Evandro ficou praticamente estável, enquanto André cresceu 8 pontos e chegou a 27%.

O melhor resultado do candidato do PL é entre quem tem de 25 a 34 anos. Alcança 32%. O pior é no recorte de 45 a 59 anos, no qual fica com 22%.

Escolaridade

Algumas das maiores variações na pesquisa são conforme a escolaridade dos eleitores. No setor com ensino fundamental, Evandro cresceu de forma expressiva, 12 pontos, e chegou a 33%. André Fernandes tem 21%, uma alta de quatro pontos.

Entre quem tem ensino médio, André teve oscilação negativa de três pontos, mas mantém a liderança: 29%. Evandro chegou a 21%, uma alta de quatro pontos.

Já entre eleitores com ensino superior, André chega a 29% e Evandro, 24%.

Renda

André Fernandes lidera no recorte com renda familiar mensal de 2 a 5 salários mínimos. Alcança 32%, contra 21% do petista.

Nos demais segmentos de renda, empate técnico. Na faixa com ganhos mensais até dois salários mínimos, Evandro tem 26% e André, 23%.

Entre quem ganha mais de cinco salários mínimos, André tem 29% e Evandro, 28%.

Metodologia

O Datafolha entrevistou 826 eleitores nos dias 23 e 24 de setembro. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O índice de confiança aponta a chance de o resultado da pesquisa estar dentro da margem de erro estimada.

A pesquisa foi contratada pelo O POVO e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número CE-06915/2024.

Margem de erro por segmento sociodemográfico

A margem de erro da pesquisa Datafolha para o total da amostra é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Porém, quando se faz o recorte por segmento, trabalha-se com amostras menores. Portanto, a margem de erro para cada segmento é maior. Veja os índices informados pelo Datafolha:

Gênero

Masculino: 5 pontos

Feminino: 5 pontos

Idade

16 a 24 anos: 10 pontos

25 a 34 anos: 8 pontos

35 a 44 anos: 7 pontos

45 a 59 anos: 7 pontos

60 anos ou mais: 8 pontos

Escolaridade

Fundamental: 7 pontos

Médio: 5 pontos

Superior: 7 pontos

Renda familiar