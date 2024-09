Na média de pesquisas, André tem 24,7%, Evandro 22,3%, Wagner 20,6% e Sarto 18,2%, diz agregador

Foto: O POVO O agregador de pesquisas O POVO reúne as intenções de voto apresentadas em todas as pesquisas eleitorais de Fortaleza e outros municípios do Ceará e pelo Brasil

Com a nova leva de pesquisas sobre a eleição para prefeito de Fortaleza, o agregador de pesquisas eleitorais da plataforma O POVO+ mostra pela primeira vez André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) com as maiores médias móveis. A do candidato do PL é de 24,7%. A do petista, 22,3%.

Capitão Wagner (União Brasil) aparece bem próximo, com 20,6%. É a primeira vez desde o começo da eleição que a média móvel dele não está entre as duas mais altas, embora a diferença para os demais fique dentro da margem de erro. Após variações nos últimos dias, José Sarto (PDT) segue com média igual à de dez dias atrás, com 18,2%.

A ferramenta traz uma média móvel ponderada, que permite nivelar variações diárias e oferecer tendência mais clara ao longo do tempo. A média móvel é influenciada diretamente pelos pesos dos institutos e a quantidade de pesquisas realizadas em cada dia, para que flutuações momentâneas não distorçam a percepção geral das intenções de voto.

Até agora, a média móvel considerava números dos últimos 10 dias. Agora que faltam 10 dias para a eleição, o período da média móvel é reduzido para 5 dias, para dar peso maior aos números mais recentes e refletir o período em que as variações podem ser mais intensas.

Diversidade de pesquisas

Foram publicadas nesta semana várias pesquisas, com tendências parecidas, mas também situações diferentes.

Na terça-feira, 24, saiu a pesquisa AtlasIntel, na qual houve estabilidade de André Fernandes e leve oscilação positiva de Evandro Leitão. José Sarto interrompeu a trajetória de queda e subiu. Capitão Wagner teve oscilação negativa. O levantamento foi contratado por Focus Poder.

Na quarta-feira, 25, O POVO divulgou pesquisa Datafoha, que mostrou oscilação positiva de André, crescimento mais acentuado de Evandro, queda de Wagner e oscilação negativa de Sarto.

No mesmo dia, houve a veiculação também da pesquisa Quaest. Nela André teve o crescimento mais significativo, Evandro oscilou positivamente, Wagner caiu e Sarto ficou estável.

O agregador permite a leitura conjunta dos vários dados, para perceber tendências de modo global.

Dados analisados do agregador



A ferramenta reúne os dados de intenções de voto de todas as pesquisas eleitorais de Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte, Crato e Sobral, de todas as capitais nordestinas e ainda de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Belém.

Além da compilação de dados, o agregador de pesquisas do O POVO oferece visualização detalhada das tendências eleitorais.

"O agregador busca resumir o desempenho dos candidatos nas diferentes pesquisas, com objetividade e consistência. É possível visualizar um número confiável que retrata a tendência geral dos resultados de cada candidato", explica Alexandre Cajazeira, cientista de dados do O POVO+.

A ferramenta leva em consideração a credibilidade dos institutos de pesquisa, com peso maior àqueles com histórico mais positivo de resultados.

Pesquisas Datafolha, AtlasIntel, Quaest, MDA, Paraná e Real Time Big Data têm 40% a mais de peso. Pesquisas Ipespe têm 20% a mais de peso. Pesquisas Veritá têm o peso padrão e outros institutos têm 20% a menos de peso que o padrão.

São usadas ainda diferentes técnicas estatísticas para proporcionar análise profunda e transparente do panorama eleitoral.

"Nossa média móvel enfatiza dias com mais pesquisas divulgadas e institutos com maior credibilidade. A metodologia completa está disponível na plataforma", diz Alexandre.

Inicialmente a média móvel é calculada com base em período de 10 dias. Nos últimos 10 dias antes da eleição, o período da média móvel é reduzido para 5 dias. Essa mudança é feita para refletir mais rapidamente as alterações nas intenções de voto que tendem a ocorrer nesse período final.

No próprio agregador, além de visualizar graficamente os dados de cada município, é possível baixar os arquivos de dados, disponibilizados em formato aberto em duas bases: médias móveis (tendências do Agregador) e resultados coletados (toda a base de pesquisas coletadas).

A eleição para prefeito de Fortaleza em 2024

As eleições para prefeito e vice-prefeito dos municípios brasileiros ocorre em 6 de outubro. Se nenhum candidato obtiver 50% dos votos mais 1, haverá segundo turno em Fortaleza, no dia 27 de outubro.

Há nove candidatos na disputa:

André Fernandes (PL), deputado federal

Capitão Wagner (União Brasil), ex-deputado federal

Chico Malta (PCB), advogado

Eduardo Girão (Novo), senador

Evandro Leitão (PT), deputado estadual

George Lima (Solidariedade), ex-deputado estadual

José Sarto (PDT), prefeito e candidato à reeleição

Técio Nunes (Psol), produtor cultural

Zé Batista (PSTU), operário da construção civil e sindicalista.

Cenário da eleição

O prefeito Sarto busca a reeleição e a permanência do grupo político que chegou ao poder na Prefeitura em 2013, com o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT).

Houve ruptura do bloco político em 2022, com PT e PDT em atrito na eleição para governador, na qual Elmano de Freitas foi eleito e Roberto Cláudio ficou na terceira colocação.

Na disputa deste ano, o PT lançou Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa.

Houve divisão também no bloco da direita, unidos até 2022. Este ano são candidatos André Fernandes, representante do bolsonarismo, Capitão Wagner, que representou os conservadores nas eleições majoritárias de 2016, 2020 e 2022, e ainda Eduardo Girão.

Há ainda mais três partidos de esquerda na disputa: o Psol, com Técio Nunes, o PCB, com Chico Malta, e o PSTU, com Zé Batista.

Fecha a lista de candidatos George Lima, do Solidariedade, de centro.