Sarto toca violão, Wagner chora, Evandro fala a indecisos e André agradece: o último dia de horário eleitoral

Foto: FOTOS Samuel Setubal ANDRÉ Fernandes (PL)

Foi ao ar à tarde e à noite dessa quinta-feira, 3, o último horário eleitoral da televisão do primeiro turno das eleições. Em Fortaleza, os candidatos à Prefeitura apostaram em diferentes estratégias para acenar ao eleitor nesta reta final.

Confira como foi a propaganda dos candidatos:

André Fernandes fala em juventude e mudança

André Fernandes (PL), o candidato bolsonarista iniciou o seu tempo se apresentando. Ele comentou ser um jovem de 26 anos e lembrou de suas eleições para deputado estadual e federal, quando foi o mais votado do Ceará em 2018 e 2022 respectivamente.

O postulante do PL também cita graduações em Relações Internacionais, Gestão Pública e Direito Constitucional, bem como ter destinado R$ 9 milhões para o Fundo Municipal de Saúde. "Esse sou eu, André Fernandes. Muito prazer", diz.



Em seguida, o candidato afirma que em eventual gestão, irá fazer uma parceria da Prefeitura com clínicas populares para zerar filas de atendimentos.

"Nossa campanha começou tímida, pequenas rodas de conversa. Bairro a bairro, pouco a pouco, dezenas se transformaram em centenas, depois em milhares. Começamos a liderar as pesquisas. Campanha do povo que quer mudança, que tem coragem pra mudar. Vem você também renovar Fortaleza", declara e finaliza com um jingle falando de renovação.



Capitão Wagner chora e mostra vice

A propaganda de Capitão Wagner (União Brasil), que está na terceira tentativa consecutiva para ser eleito prefeito de Fortaleza, iniciou com uma fala recente na qual o candidato chora ao pedir uma oportunidade aos eleitores da Capital. Em seguida, apareceu a candidata a vice-prefeita pela chapa, Edilene Santos (União Brasil). Ela destaca que a campanha dele foi fortemente atacada e faz fala voltada às mulheres.

"Não foi brincadeira o tanto que fomos atacados, mas Deus viu. E conhece o nosso coração. Conto com cada uma das mulheres de Fortaleza. Vamos juntas", disse.

Wagner termina a propaganda agradecendo a todos que o receberão e destaca ter feito uma campanha com propostas ouvindo as pessoas e também pontuou que luta por mudança "Há muito tempo".

"Obrigado por ter me recebido em sua casa, fizemos uma campanha linda. Com propostas, olhando no olho, ouvindo as pessoas. Há muito tempo que lutamos pela mudança. Tô preparado para combater o crime, enfrentar a máfia das multas e cuidar da saúde das pessoas. A mudança segura só vai acontecer se você votar no 44. Que Deus nos abençoe", completou.



Técio fala em saúde pública

Técio Nunes (Psol) usou o tempo de TV para falar sobre saúde pública. Ele afirmou que, diferentemente dos demais candidatos que, segundo ele, "ficam só brincando", ele é usuário dos hospitais do município e, portanto, seria o único que pode melhorar no quesito.

Ele apresentou as propostas de reabrir hospitais fechados, zerar filas de espera, garantir transparência e desmontar o esquema da Organização Social de Saúde (OSS). "Se você concorda com isso, vamos juntos. Meu nome é Técio e o meu número é o 50", finalizou.



Evandro faz apelo aos indecisos

Dono de mais da metade do horário eleitoral, Evandro Leitão (PT) iniciou o programa falando diretamente aos eleitores indecisos. Ele destaca que a população busca um governo que cuide das pessoas e desenvolva a cidade diminuindo as desigualdades.

Evandro, então, diz fazer parte do time que criou programas como Minha Casa Minha Vida, Pé-de-Meia e o Ceará Sem Fome, reforçando alinhamento com o presidente Lula (PT), o governador Elmano de Freitas (PT) e o ministro da Educação, Camilo Santana (PT). "Se você ainda está em dúvida, lembre-se: o seu voto pode ser decisivo. No domingo, bote fé, vote 13. E que Deus ilumine a todos", afirmou.

O candidato falou também de suas propostas, como a criação de um local para tratamento de crianças e jovens com transtorno de espectro autista, novos Caps, contratação de mais médicos e abertura de postos de saúde até 21 horas, Pé-de-Meia Municipal, zerar filas das creches, ampliar o Passe Livre Estudantil, Horizonte Digital, Pelotão da Guarda nos bairros, o maior programa habitacional e acabar com a Taxa do Lixo.

Depois, aparecem Camilo e Lula em vídeos pedindo votos para Evandro Leitão. "Fale com a família e os amigos e traga mais um voto", encerra a propaganda com um jingle de campanha.

Sarto aparece com RC e toca violão

A propaganda eleitoral de José Sarto (PDT) começou com o prefeito, juntamente com o antecessor Roberto Cláudio (PDT), tocando violão e cantando a música da sua campanha da Ponte dos Ingleses, recentemente inaugurada pela gestão.

"Eu sou apaixonado por Fortaleza. E poder entregar esse símbolo da cidade que é parte da nossa história é um orgulho que eu vou levar pro resto da minha vida. Porque é assim que eu quero ver Fortaleza, com sua história viva, acontecendo", afirma Sarto.



Depois da fala do prefeito, Roberto Cláudio aponta que as ações da administração pedetista atingiram toda a cidade. A propaganda destaca as obras do Parque Rachel de Queiroz, Lagoa da Messejana, do Opaia e Mondubim e várias outras praças e locais.

Roberto Cláudio diz que gostaria de ter feito as obras, mas que quem entregou foi Sarto. O prefeito prometeu "fazer muito mais", como concluir a orla de Fortaleza e acabar com as ruas de terra, colocando o piso do tijolinho.

George Lima destaca indignação

Nos poucos segundos reservados para sua propaganda, George Lima (Solidariedade) afirmou ser um candidato independente e indignado "com tudo o que está aí". "Se você compartilha com essa minha indignação, vote George Lima 77", disse.