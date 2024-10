Natal, Aracaju e João Pessoa seguem ao 2º turno

Os candidatos Paulinho Freire (União) e Natália Bonavides (PT) vão disputar o segundo turno das eleições em Natal. Freire teve 44,08% dos votos válidos e Bonavides, teve 28,45%. Paulo Eduardo da Costa Freire, do União Brasil, tem 60 anos e é deputado federal. Foi vereador por vários mandatos não consecutivos, desde 1993 até 2022. Em 2002, foi eleito deputado estadual e, de 2009 a 2012, foi vice-prefeito de Natal.

Natália Bastos Bonavides, do PT, tem 36 anos e está em seu segundo mandato de deputada federal. Também foi vereadora em Natal em 2016. Advogada, Bonavides atuou com educação em direitos e foi advogada do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST), trabalhando em acampamentos no Rio Grande do Norte.

Os candidatos Cícero Lucena (PP) e Marcelo Queiroga (PL) vão disputar o segundo turno das eleições em João Pessoa. Lucena teve 49,16% dos votos válidos e Queiroga teve 21,77%.

Cícero Lucena Filho, do PP, tem 67 anos e é o atual prefeito da capital paraibana. Foi eleito para seu primeiro mandato na prefeitura de João Pessoa em novembro de 1996, à época, pelo PMDB. Foi reeleito para o cargo em 2000, no primeiro turno, com 74% dos votos válidos. Foi ainda vice-governador da Paraíba entre 1991 e 1994; governador do estado entre 1994 e 1994; ministro da Secretaria de Políticas Regionais entre 1995 e 1996; e senador entre 2007 e 2015.

Marcelo Queiroga, do PL, tem 58 anos. Médico cardiologista formado na Universidade Federal da Paraíba, foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2020 a 2021. Ficou conhecido nacionalmente ao se tornar ministro da Saúde no governo de Jair Bolsonaro, em 2021, e liderar a pasta durante a pandemia de Covid-19. Ficou no cargo até o fim de 2022, com o fim do governo.

Os candidatos Emília Corrêa (PL) e Luiz Roberto (PDT) vão disputar o segundo turno das eleições em Aracaju. Corrêa teve 41,62% dos votos válidos e Luiz Roberto, teve 23,86%.

Emília Corrêa Santos Bezerra tem 62 anos e é candidata pelo PL. Defensora pública aposentada, comunicadora de rádio e TV. Foi corregedora geral, secretária da Defensoria Pública e presidente do Tribunal de Ética. Eleita vereadora por Aracaju/SE em 2016 e reeleita em 2020.

Luiz Roberto Dantas de Santana, do PDT, tem 59 anos. Foi servidor público do Ministério da Fazenda e aposentado pela Petrobras. Atuou como presidente da Fundação Municipal de Formação Para o Trabalho (Fundat) e da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) e secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi). Nas eleições de 2022, foi candidato a deputado federal, mas não foi eleito. (Agência Brasil)