"A máscaras caíram", "capturado pelo fascismo": petistas repercutem apoio de RC a André

Foto: Aurélio Alves/O POVO / João Filho Tavares/O POVO André Fernandes (PL) recebeu apoio de Roberto Cláudio (PDT)

Após o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), anunciar apoio a André Fernandes (PL) no segundo turno da capital cearense contra Evandro Leitão (PT), petistas saíram em bloco para criticar a decisão. O deputado federal e líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães, relembrou de Leonel Brizola, fundador do PDT, e chamou tal atitude de "vergonha".

"Essa gente já acabou com o PDT de Leonel Brizola, agora adere ao fascismo caindo a máscara de vez. Se alia ao bolsonarismo como tentativa de sobrevivência. Que vergonha para a democracia. Fortaleza democrática vai repudiar essa atitude", disse em postagem no X, antigo Twitter.



Da mesma forma, a deputada estadual Larissa Gaspar (PT) afirmou que "as máscaras caíram" e que Roberto Cláudio e "sua turma" não pensam em Fortaleza, mas, sim, no poder.

"As máscaras caíram! RC e sua turma assumem de vez que em troca do poder vale tudo. Até se associar à extrema-direita bolsonarista representada pelo André Fernandes. Um projeto de ódio e morte. Eles não pensam na cidade, só querem o poder! A população de Fortaleza não vai esquecer", declarou.



O deputado estadual Guilherme Sampaio (PT), que também é presidente municipal do PT, declarou, por meio de nota enviada ao O POVO, que RC foi "capturado pelo fascismo". O parlamentar disse que tal adesão é "de se espantar", vindo de nomes do PDT.

"Aliados àqueles que negaram a ciência durante a pandemia e aos que organizaram motins que aterrorizaram a população, serão derrotados pela história e pelo povo de Fortaleza, que votará 13 pela democracia!", disse.



De Assis Diniz (PT), deputado estadual e líder da federação PT/PCdoB/PV na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), afirmou que o apoio de RC e de parte do PDT a André é "injustificável" e "moralmente indefensável".

Em nota enviada ao O POVO, o petista destaca que por maiores que sejam as discordâncias eleitorais, a candidatura de Evandro seria a única que dialoga com a democracia, enquanto André representaria a defesa da ditadura, negação da ciência, machismo, dentre outras coisas.

"A posição do PDT - notadamente do ex-prefeito e médico Roberto Cláudio - ao declarar apoio à candidatura bolsonarista em Fortaleza - é politicamente injustificável, além de moralmente indefensável. Refutar valores já consensuados mundialmente em documentos como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a própria Constituição brasileira é jogar na lama não só a história do Partido de Brizola, mas expor o seu próprio passado à vergonha pública, no presente e no futuro. O povo de Fortaleza, de tradição libertária, saberá dar resposta a tamanha irresponsabilidade nas urnas", declarou.