André Figueiredo grava vídeo em apoio a Evandro

Foto: Divulgação/Evandro Leitão André Figueiredo reforçou apoio a Evandro Leitão no 2º turno em Fortaleza

Em meio à divisão de apoios do PDT em Fortaleza, André Figueiredo, deputado federal e presidente nacional interino do partido, gravou ontem um vídeo declarando o seu apoio a Evandro Leitão (PT). "Um Brasil mais justo, mais igualitário, e é por isso que a gente tá aqui enquanto PDT, enquanto gente que acredita que os ideais de Brizola tem que tá lado a lado com aqueles que verdadeiramente defendem a democracia", afirmou.

Enquanto Figueiredo e demais deputados federais do PDT estão se manifestando pró-Evandro, outros membros importantes do partido, especialmente em nível municipal e estadual, estão indo em sentido contrário e apoiando André Fernandes (PL), candidato da direita e aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Evandro agradeceu André Figueiredo e destacou estar firmando um compromisso para a capital cearense. "Uma Fortaleza que irá respeitar as pessoas. Uma Fortaleza que irá escutar a sua população e uma Fortaleza para todos e todas", disse. (Guilherme Gonsalves)