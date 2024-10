Pesquisa Quaest Fortaleza: Evandro 44%, André 42% no 2º turno

Foto: Samuel Setubal EVANDRO LEITÃO (PT)

A segunda rodada da pesquisa Quaest para o segundo turno das eleições em Fortaleza, divulgada nesta quarta-feira, 23, mostra que os candidatos Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL) estão tecnicamente empatados. Leitão tem 44% das intenções de voto contra 42% de Fernandes.

Embora o cenário configure empate técnico entre os candidatos, é a primeira vez que o candidato petista aparece numericamente à frente.

Pesquisa estimulada

Quando são apresentadas opções ao entrevistado.

Evandro Leitão (PT): 44% (+1)

André Fernandes (PL): 42% (-1)

Em branco/nulo/nenhum: 12% (+2)

Não sabe: 2% (-2)

(comparativo de desempenho com a pesquisa anterior)*

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea foi registrado empate numérico entre os candidatos. André Fernandes (PL) tem 37% das intenções de votos e Evandro Leitão (PT) também registrou 37%. Os indecisos somam 22%, enquanto Branco/Nulo/Não vai votar são 4%.

A margem de erro também é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Na pesquisa espontânea não são apresentadas opções para os entrevistados.



Metodologia

Número de entrevistados: 900



900 Período: 20 a 22 de outubro

20 a 22 de outubro Margem de erro: 3 pontos percentuais para mais ou para menos

3 pontos percentuais para mais ou para menos Nível de confiança: 95%

95% Contratante : TV Verdes Mares

: TV Verdes Mares Registro: CE-04417/2024

André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) disputam o segundo turno da eleição para a Prefeitura de Fortaleza no próximo dia 27. É a maior cidade brasileira em que PL e PT, partidos do ex-presidente Jair Bolsonaro e do presidente Lula, respectivamente, se enfrentam nas urnas.



Pesquisas em Fortaleza acertaram ou erraram? Veja desempenho dos institutos

Agregador de pesquisas

As tendências eleitorais apresentadas pelas pesquisas de intenção de voto dos principais institutos estão reunidas em agregador disponibilizado pelo O POVO+. A ferramenta reúne os dados de intenções de voto de todas as pesquisas eleitorais de Fortaleza, Caucaia, de todas as capitais nordestinas e ainda de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Belém.

Além da compilação de dados, o agregador de pesquisas do O POVO oferece visualização detalhada das tendências eleitorais.

A eleição para prefeito de Fortaleza em 2024

O segundo turno da eleição para prefeito de Fortaleza ocorre em 27 de outubro. Estão na disputa André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT).

Fernandes passou em primeiro, com 562.305 votos, 40,2% dos votos válidos.

Evandro teve 480.174 votos, 34,33% dos votos válidos.

O 1º turno das eleições para prefeito e vice-prefeito dos municípios brasileiros ocorreu em 6 de outubro. Fortaleza tinha 9 candidatos na disputa.

Veja o resultado do 1º turno em Fortaleza:

Qual é o cenário da eleição em Fortaleza?

Passaram para o segundo turno dois candidatos de oposição ao prefeito José Sarto (PDT), que buscava a reeleição.

André Fernandes (PL) é o candidato do bloco bolsonarista e iniciou a trajetória política em 2018, ao ser o deputado estadual mais votado do Ceará, ancorado na campanha presidencial do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em 2022, foi o deputado federal mais votado do Estado. É o político cearense mais próximo de Bolsonaro, mas, na campanha, tem buscado se desvincular da desgastada imagem do ex-presidente, fator de rejeição em Fortaleza.

Evandro Leitão (PT) é o candidato do grupo do governador Elmano de Freitas (PT), do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e do presidente Lula (PT). É presidente da Assembleia Legislativa e, até o fim de 2023, pertencia ao PDT, mesmo partido do prefeito Sarto. Com o rompimento entre os grupos, em 2022, Evandro passou a ser oposição ao prefeito. Filiou-se ao PT há menos de um ano.

André e Evandro começaram o 1º turno atrás nas pesquisas de intenção de voto, mas tiveram crescimento contínuo ao longo da campanha.

O prefeito Sarto terminou na terceira colocação. É o primeiro prefeito na história de Fortaleza, desde que a reeleição foi instituída, em 1997, a tentar um novo mandato consecutivo e não conseguir.

Capitão Wagner (União Brasil), que representou o bolsonarismo nas eleições de 2020 e 2022 em Fortaleza e no Ceará, respectivamente, largou na frente nas pesquisas, mas terminou na quarta colocação.

