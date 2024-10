Foto: SAMUEL SETUBAL FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 19-09-2024: Naumi Amorim no Jogo Político do Podcast. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

A partir de 22 de julho até o final das eleições, o podcast Jogo Político, do O POVO, passou a apresentar edições extras, ao vivo, de segunda a sexta-feira, sempre às 14 horas. Originalmente veiculado semanalmente desde 2018, o programa, com a participação de jornalistas do O POVO, oferece um bate-papo que combina informação e análise.