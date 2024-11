Como ficam nomes importantes da situação após a vitória de Evandro em Fortaleza

Foto: Reprodução / X (ex-twitter) Evandro Leitão APOIADO por Camilo e Elmano, Evandro foi recebido por Lula após a vitória na eleição em Fortaleza

A eleição para a Prefeitura de Fortaleza foi marcada por uma acirrada disputa política, com importantes nomes demonstrando apoio às duas candidaturas que concorriam ao cargo. Em meio à divisão, o O POVO analisa a configuração da base aliada a Evandro Leitão após a vitória do prefeito eleito e como os principais aliados do petista saem das eleições.

Considerado como uma das principais lideranças políticas do Estado — evidenciado após o fim do pleito na capital cearense — o ministro Camilo Santana (PT) sai da eleição mais forte. Apesar da derrota em municípios importantes, como Juazeiro do Norte e Sobral, além da disputa entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) ter sido acirrada, o ex-governador teve papel importante na vitória do petista.

Antes mesmo do início da disputa, Camilo foi um dos principais articuladores do lançamento de Leitão como candidato do PT, após desfiliação de Evandro do PDT em 2023. Durante o primeiro turno, o ministro chegou a tirar férias do Ministério da Educação (MEC) para focar na campanha de alguns candidatos pelo Ceará, com foco em Fortaleza, e também marcou presença em atos de Leitão durante o segundo turno.

Fortaleza foi a única capital brasileira onde o PT garantiu a prefeitura e, no Ceará, o partido terminou a eleição com 47 prefeituras, sendo o segundo partido com mais vitórias no Estado, atrás apenas do PSB, sigla que também integra a base de Evandro.

Na última quarta-feira, 30, Camilo negou a possibilidade de se candidatar a algum cargo em 2026. O ministro destacou o atual mandato de senador e afirmou que o foco é o trabalho realizado no MEC.

O governador Elmano de Freitas (PT), nome bastante citado por Evandro durante a campanha, também foi um dos principais cabos eleitorais do partido e sai vitorioso do pleito. No entanto, a diferença de apenas, aproximadamente, 11 mil votos entre Evandro Leitão e André Fernandes acende um alerta para o governador em relação à disputa em 2026, quando poderá tentar a reeleição no Estado.

Com a ampliação da oposição após o fim da eleição municipal, incluindo nomes importantes como o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), adversários políticos já conhecidos poderão lançar candidaturas próprias.

O cenário para a vice-governadora Jade Romero (MDB) é de ascensão e a emedebista também sai com saldo positivo após vitória de Evandro, tendo participado ativamente da campanha do petista.

Outro nome importante é o do deputado federal José Guimarães (PT), que também apoiou candidatos de outros municípios cearenses. Líder do Governo na Câmara, o deputado já deixou claro o desejo de disputar vaga no Senado em 2026 e a presidência nacional do partido.

Apesar da derrota em Sobral, município de grande importância para a família Ferreira Gomes, o senador Cid Gomes sai mais forte, com o PSB liderando o número de prefeitos eleitos no Ceará, garantindo a vitória em 65 municípios. Alto número também vem após racha entre o PDT e o PT em 2022, além do rompimento com Ciro Gomes, quando Cid deixou a sigla pedetista para integrar o PSB, levando outros nomes da política cearense para a legenda.



O PSD de Domingos Filho ganhou força e foi o terceiro partido mais votado no Estado, garantindo 16 cidades, incluindo Tauá, com a reeleição da esposa Patrícia Aguiar (PSD), e Caucaia, com o prefeito eleito Naumi Amorim (PSD). O partido integrará a base governista e Domingos também sai vitorioso com a eleição da filha Gabriella Aguiar (PSD), vice-prefeita eleita em Fortaleza com Evandro Leitão.



Dois nomes que surpreendem é o do deputado federal Júnior Mano (sem partido) e do prefeito de Eusébio Acilon Gonçalves (sem partido) que recentemente deixaram o PL e, no segundo turno, anunciaram apoio a Leitão, ganhando repercussão na base. Ex-presidente do partido no Ceará, Acilon pediu desfiliação, enquanto Mano foi expulso após ter sido visto em ato de campanha de Evandro.

Júnior Mano também viu a esposa Giordanna Mano (PRD) ser reeleita em Nova Russas, com apoio de Camilo, enquanto o prefeito Acilon conseguiu a reeleição do filho Bruno Gonçalves (PRD) em Aquiraz e a eleição da nora, Carla do Acilon (DC), como vereadora em Fortaleza e do aliado Dr. Júnior (PRD) para sucedê-lo no Eusébio.