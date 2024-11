PT teve desvantagem contra o PSB, mas levou a melhor contra outros aliados no Interior

Foto: FÁBIO LIMA Camilo Santana e Elmano de Freitas

O PT ficou em desvantagem, no número de prefeituras, nos embates contra o PSB. Porém, para sair como segundo partido a governar mais municípios no Ceará, o partido do ministro da Educaçao, Camilo Santana, e do governador Elmano de Freitas levou a melhor contra todos os demais aliados com quem disputou prefeituras pelo Interior.

Dos confrontos que mais se repetiram, o mais equilibrado foi entre PT e PSD. Os dois partidos integram a chapa vencedora na Prefeitura de Fortaleza. Todavia, pelo Estado, travaram muitos embates, com o PT vencedor em 9 prefeituras e o PSD em 8. Houve mais dois municípios nos quais não levou nem um nem outro, mas o PSB. O PSD tem como principal líder no Estado Domingos Filho, ex-deputado estadual, ex-presidente da Assembleia e ex-vice-governador.

A vantagem do PT, neste caso, é apenas no número de prefeitos eleitos. Na população que governará e também politicamente, o PSD levou vantagem nos enfrentamentos diretos contra os petistas, pois venceu no segundo maior município do Estado, Caucaia, o maior em que houve confronto entre as duas siglas. A eleição de Naumi Amorim no segundo turno contra Waldemir Catanho (PT) deu peso político extra ao partido de Domingos na escala de influências do poder estadual.

O MDB é outro parceiro crucial do PT no Estado, mas o partido do deputado federal Eunício Oliveira viu o espaço ser reduzido nas eleições municipais. O número de prefeitos eleitos, que havia sido de 17 em 2020, caiu para 9, o que deixou a legenda fora das cinco maiores em prefeituras no Ceará.

O mau desempenho emedebista se deveu, principalmente, às derrotas para o PSB — venceu 2 e perdeu 14 — e para o PT. Em relação aos petistas, foram 9 derrotas e 1 prefeito eleito: Antonio Francisco de Lima, o Tontonho de Zé de Lima, de Saboeiro, onde venceu o prefeito e candidato à reeleição Marcondes Ferraz.

Se o PSD é o partido da vice-prefeita eleita de Fortaleza, Gabriella Aguiar, o MDB tem a vice-governadora Jade Romero.

Em outros três municípios nos quais PT e MDB mediram forças, não venceu nem um nem outro, mas o PSB, que levou as prefeituras de Cruz, Russas e Santa Quitéria.

Outro aliado importante da gestão petista no Ceará é o PP, do secretário estadual das Cidades, Zezinho Albuquerque. Nos embates pelo Interior, o PT venceu 5 e o PP, 2. Houve ainda Pires Ferreira, onde os dois perderam e venceu o PSB.

Completa a lista de confrontos municipais contra os principais aliados do governo Elmano o Republicanos. O partido é comandado no Estado pelo ex-deputado federal Chiquinho Feitosa, influente nos meios empresariais e do Judiciário. Ele foi determinante para a eleição de Elmano, entre outras coisas, com a manobra que impediu o PSDB de apoiar Roberto Cláudio (PDT) a governador em 2022 e desmontou a chapa da coligação pedetista para senador.

Na briga por municípios, o PT venceu 4 e o Republicanos, 1 — Arneiroz, onde se reelegeu Monteiro Filho. Os dois partidos se enfrentaram também em Apuiarés, onde foi vitorioso o PSB.

Desempenho do PSD



Terceira força na política cearense, o PSD de Domingos Filho teve dificuldades nos confrontos contra partidos aliados. Não levou vantagem contra nenhum. Além de ter perdido a maior parte dos confrontos contra PSB e PT, também perdeu mais do que ganhou de PP e Republicanos.

Contra o partido de Zezinho, a sigla de Domingos Filho perdeu 8 e ganhou 2 municípios. Ainda houve Granja, onde o PT levou. Ao enfrentar o Republicanos de Chiquinho, o PSD perdeu 3 e não ganhou nenhum. Em Itarema, venceu o PSB.

Houve ainda os confrontos entre PSD e o MDB — partido ao qual Domingos permaneceu por muito tempo. Nesse caso, empate: cada partido venceu 2. Em mais três municípios, os dois partidos lançaram candidatos próprios, mas os dois perderam. Em dois venceu o PSB: Guaiúba e Ubajara. Em um, Cariús, o ganhador foi o PT.

Saldo do Republicanos

Logo abaixo das três principais forças, o Republicanos de Chiquinho levou a melhor contra o PP de Zezinho e contra o MDB de Eunício. Em ambos os casos, ganhou duas prefeituras contra cada partido e perdeu uma.

Nos municípios em que bateu de frente com o PP, houve ainda um em que ambos perderam: Pacajus, onde o vitorioso foi do União Brasil.

Já onde Republicanos e MDB foram adversários diretos, em Acopiara ganhou o PSB e em Icó, o PT.



PP e MDB

Entre as grandes forças da base aliada, PP e MDB não foram adversários em nenhum município.

População dos municípios que cada partido governará