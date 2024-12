Prefeito eleito no Ceará passou 10 dias preso e volta a estar foragido dias após ser solto

Foto: Reprodução/Instagram @bebetoqueiroz_ BEBETO Queiroz, prefeito eleito de Choró, está foragido

O prefeito eleito de Choró, Bebeto Queiroz (PSB) está foragido mais uma vez. O político foi alvo da operação "Vis Occulta", da Polícia Federal (PF), que investiga a compra de votos nas eleições municipais. A informação foi confirmada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE).

Bebeto foi alvo da operação "Ad Manus", do MPCE, que investiga atos ilícitos de contratos de prestação de serviço de abastecimento de veículos da Prefeitura de Choró, deflagrada em 22 de novembro. No dia seguinte, o prefeito eleito se entregou à Polícia.

Ele chegou a ficar 10 dias detido, e foi liberado ao se esgotar o tempo de prisão temporária. Além dele, o atual prefeito de Choró, Marcondes Jucá foi preso na operação. Ele também foi solto, mas está afastado do cargo por seis meses — período que ultrapassa o restante do mandato. O vice-prefeito, Elcimar Ribeiro, está no cargo.

Na última terça-feira, 3, após cumprir o tempo da prisão temporária, Bebeto publicou uma nota nas redes sociais na qual afirma ter "total inocência e disposição aos órgãos da Justiça”, apontando também o desejo de “esclarecer para a sociedade a sua total absoluta isenção e inocência”.

"Confiante na justiça, o prefeito Bebeto Queiroz se colocou imediatamente e integralmente à disposição das autoridades competentes para esclarecer todos os fatos, tendo cumprido os 10 (dez) dias de prisão temporária, em razão da ordem judicial expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, colaborando totalmente com o andamento da investigação", diz a nota assinada pela defesa do prefeito eleito.

Dois dias depois, Bebeto se tornou alvo de outra operação, a Vis Occulta, do Ministério Público Eleitoral e da Polícia Federal, com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco). As investigações apontaram indícios de um esquema envolvendo contratos públicos direcionados a empresas vinculadas à organização criminosa.

O objetivo da operação era desarticular um grupo criminoso investigado por utilizar dinheiro de caixa dois de empresas vinculadas à organização criminosa para compra de votos em municípios cearenses. A operação cumpria dois mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão em Fortaleza, sendo o prefeito eleito um dos alvos. De acordo com informações da PF, um dos mandados de prisão ainda não foi cumprido, com alvo estando foragido.

O Ministério Público do Ceará confirmou ao O POVO nesta segunda-feira, 9, que o prefeito eleito do Município está foragido mais uma vez. Outro suspeito foi preso e mais cinco pessoas cumprem medidas cautelares.

Confira a nota de Bebeto na íntegra

O prefeito eleito de Choró/CE, Carlos Alberto Queiroz Pereira, por intermédio de sua assessoria jurídica, esclarece que recebeu com serenidade a notícia da menção de seu nome na operação "Ad Manus e reafirma sua total inocência em relação aos fatos investigados pelo Ministério Público do Estado do Ceará.

Confiante na justiça, o prefeito Bebeto Queiroz se colocou imediatamente e integralmente à disposição das autoridades competentes para esclarecer todos os fatos, tendo cumprido os 10 (dez) dias de prisão temporária, em razão da ordem judicial expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, colaborando totalmente com o andamento da investigação.

O prefeito agradece profundamente o apoio recebido de sua família, amigos e eleitores neste momento e reforça seu compromisso com a transparência, a legalidade e o bem-estar da população que representa, reafirmando sua total inocência e disposição aos órgãos da Justiça.

Por fim, ressalta que sua defesa ainda analisará todo o contexto da investigação que lastreou a decisão judicial amplamente noticiada, com a finalidade de lançar luz sobre todos esses eventos, esclarecer para a sociedade a sua total absoluta isenção e inocência, além de continuar colaborando com as autoridades competentes para esclarecer todos os fatos.

Fortaleza/CE, aos 03 de dezembro de 2024.