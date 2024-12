TCE já se reuniu com equipes de transição de Sarto em Fortaleza e Naumi em Caucaia

Foto: FÁBIO LIMA Evandro Leitão se encontra com Sarto no paço municipal para tratarem da transição.

As transições de governo em Fortaleza e Caucaia, os dois maiores colégios eleitorais do Ceará, viraram foco das atenções de órgãos de fiscalização do Estado. O presidente do Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE), conselheiro Rholden Queiroz, disse que a situação de ambos os municípios é acompanhada “com atenção” pelo órgão e não descartou atuação mais enfática do tribunal, caso haja necessidade de aprofundamento.

“Caucaia e Fortaleza são casos de atenção, assim como outros municípios, e temos ido a esses locais presencialmente. A primeira fase foi acompanhar esse momento de transição, sobretudo nas prefeituras onde houve uma ruptura, onde o prefeito não foi reeleito ou não fez o sucessor, focamos nisso. Trabalhamos preventivamente”, explicou Rholden, nesta quinta-feira, 12, durante evento de apresentação de balanço da gestão do TCE neste ano.

O POVO apurou que técnicos do TCE-CE já se reuniram com membros da equipe de transição da atual gestão de Fortaleza, do prefeito José Sarto (PDT), e devem se reunir com a equipe da gestão eleita nesta sexta-feira, 13. Reservadamente, uma fonte informou que o tribunal deve demandar as equipes da Capital, inclusive solicitando documentações para ficar a par do processo de transição e garantir o bom andamento do processo.

Em Caucaia, já foi realizada reunião com a equipe de transição da gestão eleita, de Naumi Amorim (PSD), e um encontro com representantes da atual gestão, do prefeito Vitor Valim (PSB), deve ser marcado nos próximos dias.

Outros municípios têm enfrentado dificuldades na transição e o órgão de controle tem acompanhado in loco a situação caso a caso. Ao todo, as equipes do TCE têm atuado na fiscalização dos processos de transição de mais de 90 cidades cearenses onde houve mudança de gestão.

O Tribunal lançou ainda uma ferramenta em tempo real, o Programa Transição Responsável, para atualizar questões relacionadas aos processos pelo Estado.