Guimarães confirma projeto ao Senado em 2026 e destaca desempenho eleitoral do PT no Ceará

Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados JOSÉ Guimarães é líder do governo Lula na Câmara

O deputado federal José Guimarães (PT), líder do governo na Câmara dos Deputados, falou em entrevista à Rádio O POVO CBN Cariri sobre os desafios e conquistas de 2024 e reforçou a possibilidade de concorrer ao Senado em 2026. Em um ano marcado pelas eleições municipais, ele celebrou o desempenho do PT no Ceará e destacou o compromisso com projetos estratégicos para o estado e o país.

Guimarães ressaltou a atuação como líder do governo, destacando a aprovação de importantes medidas no Parlamento. “Aprovamos todas as matérias de interesse do país e do governo: três medidas provisórias, 121 projetos de lei, 13 projetos de lei complementar, uma proposta de emenda constitucional e 26 acordos internacionais. Termino o ano com o sentimento de dever cumprido com o Brasil e o Ceará”, afirmou o deputado nessa sexta-feira, 20.



Senado em 2026: sonho e projeto

Ao ser questionado sobre uma possível candidatura ao Senado em 2026, o deputado foi direto: “É uma realidade. Vamos discutir com aliados, com o governador Elmano, com o ministro Camilo Santana e nosso time para, na hora certa, bater o martelo. É um desejo do PT do Ceará, do Brasil e do presidente Lula que disputemos o Senado em 2026.”

Com um olhar para o futuro, José Guimarães reforçou o compromisso com o desenvolvimento do Ceará e a consolidação do PT como força política estadual e nacional.

Protagonismo no Ceará e resultados eleitorais



No Ceará, Guimarães destacou o papel dele como relator de projetos estratégicos para o Estado, como os que destinam R$ 5,2 bilhões para a Transnordestina e a regulamentação do hidrogênio verde, além de impulsionar o polo automobilístico do estado. Segundo ele, essas iniciativas mostram o compromisso com o desenvolvimento regional.



Sobre as eleições municipais de 2024, o parlamentar celebrou o crescimento do PT no estado, elegendo 46 prefeitos, incluindo o de Fortaleza, Evandro Leitão. Além disso, o partido conquistou importantes vitórias no Cariri. “Elegemos 10 prefeitos e cerca de 87 vereadores no Cariri. É um sentimento de vitória. Agora, o desafio é ajudar os prefeitos a realizarem boas gestões”, pontuou.



Guimarães também anunciou que pretende visitar o Cariri em janeiro para um encontro regional. “Será um momento de planejar e fortalecer ainda mais as bases para os próximos desafios.”