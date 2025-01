Servidores de Iguatu protestam e prefeito aponta dívida milionária

Foto: João Marcos/Prefeitura do Iguatu PREFEITO do Iguatu, Roberto Filho fala da situação financeira do Município

O município de Iguatu, a 388 km de Fortaleza, viveu uma agitada segunda-feira, 13. Servidores públicos municipais protestaram na Prefeitura, cobrando pagamento de 13º e dos salários de dezembro, atrasados. O prefeito Roberto Filho (PSDB) afirmou, em entrevista coletiva, que Iguatu tem as contas bloqueadas e que a gestão lhe foi entregue com mais de R$ 400 milhões em dívidas.

Em greve desde 23 dezembro de 2024, servidores públicos de Iguatu realizaram manifestação para cobrar os salários atrasados desde a gestão comandada por Ednaldo Lavor (PSD).

A Prefeitura de Iguatu, via assessoria de comunicação, afirmou que a manifestação foi pacífica e não houve nenhum tipo de depredação.

"Estamos caminhando para o caos, já temos relatos de servidores que não têm o que por à mesa, tanto que o sindicado iniciou uma campanha de arrecadação de alimentos", afirmou Saionara Fernandes, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Iguatu (SPUMI) em entrevista à Rádio Jornal.

Segundo ela, quase 1,5 mil servidores estão com 13º atrasado, enquanto cerca de 4 mil estão com os vencimentos de dezembro em atraso.

No início da tarde, o prefeito Roberto Filho concedeu a primeira entrevista coletiva no cargo e expôs a situação do Município, que tem as contas bloqueadas desde o fim do ano passado por dívidas com precatórios.

"Sei que nós estamos responsáveis pela cidade, nós que temos problemas a resolver, mesmo não sendo problemas causados por nós, mas por gestões anteriores", afirmou Roberto, que disse que há muitas coisas para serem resolvidas no Município, mas que hoje a prioridade absoluta é a resolução da questão do atraso salarial dos servidores.

O prefeito afirmou que pagou o 13º dos servidores da Educação, porque encontrou em conta do Fundeb mais de R$ 1,7 milhão. Ao todo, porém, explicou que as contas da Prefeitura tinham, em 1º de janeiro, cerca de R$ 2,3 milhões, incluído o referido montante do Fundeb, que só pode ser utilizado com educação.

Segundo Roberto Filho, o valor total de dívidas da prefeitura de Iguatu é de R$ 416.497.864,35.