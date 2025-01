Sindicato protesta contra cortes de terceirizados

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO EVANDRO Leitão garantiu que programa será implementado durante a gestão

O Seeaconce, sindicato que representa terceirizados em diversas áreas, vê com preocupação anúncio de cortes e solicita encontro com prefeito Evandro Leitão (PT). O sindicato representa trabalhadores terceirizados em áreas como asseio e conservação, merendeiras em escolas públicas, portarias, entre diversas outras.

O anúncio dos cortes foi feito nesta quarta-feira, 15, em entrevista coletiva do prefeito Evandro Leitão (PT). Segundo o Seeaconce, a notícia trouxe "imediata preocupação aos trabalhadores". Em nota, o Seeaconce diz que a preocupação se dá "pelo percentual elevado, pela contradição em uma gestão que se deseja popular, progressista e de compromisso com os trabalhadores, e pelo enorme potencial de prejuízo à população".

"Não é possível se falar em cortar 30% dos terceirizados que trabalham para a Prefeitura de Fortaleza, quando na verdade vivemos um cenário de falta de trabalhadores, em que seria necessário contratar mais terceirizados para garantir a prestação dos serviços públicos à população", destaca Penha Mesquita, presidente do Seeaconce.

"Como é que se pode falar em corte de 30%? Por que esse percentual tão elevado, se a cidade vem na verdade de desafios grandes, na educação, na saúde, em todas as áreas? Os terceirizados de asseio e conservação estão presentes em todas as secretarias e em todos os equipamentos públicos, escolas, unidades de saúde, todos. Sem eles, não há condição de os serviços serem prestados. Falar em cortar 30% desses trabalhadores é absolutamente inviável e traria enormes prejuízos à população", aponta a presidente do sindicato.

Na nota, o sindicato alerta para as "graves consequências caso seja implementado", além de solicitar reunião com o prefeito Evandro Leitão para tratar esse tema.

"O Seeaconce defende que a Prefeitura reveja essa medida e não coloque em risco os serviços públicos e os direitos da população", diz Penha Mesquita.