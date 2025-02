Câmara Municipal aprova reajuste de 6,27% para professores, secretários e assistentes

Foto: Samuel Setubal CÂMARA Municipal de Fortaleza aprovou reajuste

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), aprovou, nesta quarta-feira, 5, o reajuste de 6,27% no piso salarial dos professores da rede municipal de ensino, incluindo também, pela primeira vez, secretários escolares e assistentes da Educação Infantil. A aprovação aconteceu por unanimidade.

O projeto foi apreciada na comissão conjunta formada por Constituição e Justiça (CCJ) e Orçamento, antes de ser votada no plenário. A discussão do texto no Legislativo começou na última terça-feira, 4. Uma proposição chegou a ser apresentado, mas a gestão municipal pediu a retirada e encaminhou uma nova após reunião entre vereadores e representantes sindicais.

Membros do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Ceará se reuniram na terça-feira com o secretário da Educação, Idilvan Alencar (PDT), o presidente da Casa, Leo Couto (PSB), e outros vereadores, para ajustes na mensagem do prefeito.

No encontro, ficou definido três pontos. Uma delas foi a unificação das tabelas dos níveis superior e médio, que sempre foram separadas e não implicavam no fim da lei do piso. Com isso, secretários escolares terão, pela primeira vez, reajuste salarial igual ao magistério.

A correção dos professores incluiu também adequação da carga horária, de 240 para 200 horas e 120 para 100 horas, como já tinha sido aprovado no estatuto da categoria. O salário inicial dos professores, então, considerando cargo horária de 200 hora,vai passar de R$ 4.592,61 para R$ 4.880,88, valor acima do piso nacional de R$ 4.867,77 definido para 2025.

O vereador Bruno Mesquita (PSD), líder do Governo Evandro, destacou que a reunião dos membros do Executivo e Legislativo com a categoria foi para chegar a um acordo esclarecer que o projeto não implica em algum problema de ordem financeira e nem diminuição ou aumento de receita.

"Foram apenas ajustes em termos de nomenclatura e técnicas que para eles ficaria mais clara a forma que estavam propondo e também regulamentando pelo estatuto do magistério. A gente negociou pelo o que fosse melhor para a categoria", afirmou.

O reajuste será retroativa a 1º de janeiro de 2025. Segundo a Prefeitura, o impacto anual aproximado nos cofres públicos é de R$ 172 milhões. (Colaborou Vítor Magalhães)