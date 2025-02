Deputados aliados de Cid chegam ao PSB, em evento com acenos a Elmano

Foto: Fábio Lima/O POVO CID comandou evento que recepcionou deputados estaduais

O PSB organizou evento nesta sexta-feira, 7, para recepcionar deputados estaduais, entre titulares e suplentes, que chegam do PDT após intensa disputa interna. A maioria dos parlamentares é aliada do senador Cid Gomes (PSB) e seguiram seu rastro após controversas com alas pedetistas que desejavam atuar na oposição ao governo de Elmano de Freitas (PT). Marta Gonçalves também se filiou, mas veio do PL. O grupo, agora no PSB, abraça ainda mais o governismo.

O evento teve diversos acenos em favor do governador, em falas que antecipam o ano eleitoral de 2026. Cid rasgou elogios a Elmano. O ex-governador comparou o início do mandato do petista ao período em que ele próprio e o também ex-governador e atual ministro da Educação, Camilo Santana (PT), estiveram à frente do Executivo estadual.

"Quero cumprimentar o governador Elmano e dizer, de público, do meu reconhecimento ao seu trabalho. Elmano, em dois anos, já conseguiu fazer muita coisa que eu em oito (anos de mandato) e o Camilo em oito (anos de mandato) não conseguimos fazer", destacou o senador.

Além disso, o senador reforçou o apoio à reeleição de Elmano. "Quero render minha homenagem, dizer da crença do meu partido e minha no seu governo. E do nosso compromisso de ajudar o seu governo e de trabalharmos um futuro que, para mim, o natural é sua candidatura à reeleição", disse Cid em discurso.

Presidente Estadual do PSB no Ceará, Eudoro Santana, foi na mesma linha ao afirmar que objetivos do partido em 2026 são a reeleição do presidente Lula (PT) e do vice Geraldo Alckmin (PSB), em nível nacional, e de Elmano e Cid, no Ceará.

"É fundamental que o conjunto dos partidos do campo progressista no Ceará, como no Brasil, estejam fortalecidos, unidos, trabalhando para fortalecer o projeto do Brasil, primeiro com Lula e Alckmin na presidência e vice-presidência da República", destacou durante o evento.

E continuou: "Aqui no Ceará, o projeto que deve continuar fortalecendo a política no Estado, preparando o PSB para a eleição de 2026, onde esperamos não só reeleger o projeto nacional, mas também reeleger o projeto estadual, reelegendo o nosso governador (Elmano) e reelegendo o senador Cid Gomes, para a grandeza do Estado do Ceará".

Santana lembrou que, em 2024, o PSB foi muito bem nas eleições no Ceará, elegendo 65 prefeitos, 58 vice-prefeitos, além de 480 vereadores. Ele disse ainda esperar que, em um ato futuro, também consigam a filiação de deputados federais para o partido, sob o comando de Cid Gomes. (Colaborou Guilherme Gonsalves)





Deputados que se filiaram

Titulares

Romeu Aldigueri - Presidente da Assembleia

Guilherme Landim

Jeová Mota

Lia Gomes

Marcos Sobreira

Osmar Baquit

Salmito Filho

Marta Gonçalves

Sérgio Aguiar

Suplentes

Antônio Granja

Guilherme Bismarck

Tin Gomes