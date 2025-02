Valim critica ações da gestão Naumi: "A política está sobrepondo o interesse do povo"

Foto: Fábio Lima/O POVO / Samuel Setubal/O POVO O ex-prefeito de Caucaia Vitor Valim (PSB) e o prefeito Naumi Amorim (PSD)

O ex-prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), criticou as primeiras medidas da nova gestão de Naumi Amorim (PSD). Apesar de lamentar, ele desejou boa sorte pois, segundo ele, quem sofre com as ações é a população. "Nada melhor do que o tempo, como eu sempre falo, pra mostrar", disse na sexta-feira, 7.

Valim também criticou o prefeito por reduzir o programa "Bora de Graça", criado em sua gestão e que garante passagem gratuita de ônibus, mas, ao mesmo tempo, aumentar os gastos da prefeitura com a criação de cargos.

"Você não pode fazer a redução do 'Bora de Graça' de R$ 1 milhão e colocar R$ 1 milhão em cargo. Então mostra a incoerência. A política está sobrepondo o interesse do povo que é o ir e vir do 'Bora de Graça'. Então é lamentar e desejar que algumas decisões sejam revistas como também tratar melhor os servidores públicos que já estão de greve", afirmou.

"O que eu vejo na prática da minha cidade é um povo sem poder conseguir voltar pra casa pós-trabalho e saber que tirou R$ 1 milhão do 'Bora de Graça' e criou R$ milhão em cargos. Isso já mostra qual é a prioridade dele", completou.

Naumi Amorim anunciou a continuidade do "Bora de Graça", mas O POVO apurou que o programa terá uma queda na frota de veículos em atividade, saindo de 70 para 54 ônibus, representando uma redução de 22,8%.

O prefeito também nomeou para cargos na prefeitura diversas pessoas próximas como o filho, irmã e sobrinhos ocupando secretarias e órgãos municipais.

Futuro político?

Vitor Valim já havia dito em ocasiões que não iria pleitear novos cargos políticos após o fim do seu mandato de prefeito em 2024. Questionado sobre seu futuro, ele afirmou que em 2026 irá apoiar amigos tanto para deputado estadual como federal que possam ajudar Caucaia.

"E aí depois o futuro a Deus pertence", completou.