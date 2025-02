Encontro da oposição com André, Capitão Wagner e RC é adiado

Foto: FERNANDA BARROS OPOSIÇÃO tem se organizado no Ceará

A oposição no Ceará se articula para formar um bloco para as eleições de 2026 e para isso programou um café da manhã na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) na terça-feira, 18, porém não contará mais com as presenças de André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União) e Roberto Cláudio (PDT).

André Fernandes e Roberto Cláudio apontaram conflitos de agenda. Por isso, o encontro divulgado desde a semana passada será remarcado. Apesar disso, os deputados estaduais de oposição na Assembleia irão se reunir.

Além do deputado federal André Fernandes, outros citados para estarem no café da manhã como o deputado Danilo Forte (União) e o senador Eduardo Girão (Novo), deverão estar em Brasília onde ocorrerão as sessões de Câmara e Senado.

Com isso, os parlamentares que fazem oposição ao governador Elmano de Freitas (PT) irão se encontrar como já tem sido rotina, para discutir as futuras agendas e possíveis políticos que poderão ser convidados.

Capitão Wagner e Roberto Cláudio estiveram na Assembleia na semana passada, em encontro que disseram ter sido casual. O presidente estadual do União Brasil revelou que estava previsto, além do café desmarcado, uma reunião com o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB), também para esta semana.

"Deve ser marcado em breve, envolvendo o PSDB nessa discussão e vemos a consolidação de um grupo de oposição que pode fazer frente a essa hegemonia em curso no Ceará", destacou.