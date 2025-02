Com apoio de Bolsonaro, Carmelo é confirmado presidente do PL Ceará até 2026

Foto: Samuel Setubal Carmelo Neto e Jair Bolsonaro

O deputado estadual Carmelo Neto foi confirmado nesta quinta-feira, 20, com o apoio de Jair Bolsonaro, como presidente do PL Ceará até as eleições de 2026 e como o novo presidente do PL Jovem nacional, garantindo assim vaga na Executiva Nacional do partido.

O parlamentar esteve em Brasília e participou do 1º Seminário Nacional de Comunicação do PL, com a presença de Bolsonaro. O ex-presidente aprovou a condução do deputado na sigla no Estado. Bolsonaro projeta o PL como maior partido do oposição no Nordeste.

O deputado estadual celebrou as indicações por Bolsonaro e também do presidente nacional da agremiação, Valdemar da Costa Neto.

“Estou duplamente lisonjeado. Ser nomeado presidente nacional do PL Jovem muito me orgulha, visto que minha trajetória política iniciou muito cedo. Portanto, o partido me enxerga como uma pessoa que pode colaborar para o crescimento da juventude conservadora no País. E também pela minha manutenção na presidência do PL Ceará para as eleições de 2026. Isto mostra a confiança que os presidentes Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto possuem em mim”, celebrou.

Para comandar o PL Jovem Ceará foi escolhida a vereadora de Fortaleza, Bella Carmelo, esposa de Carmelo Neto.

Com o apoio de Valdemar e Bolsonaro, foi dada a tarefa para Carmelo de liderar o partido nas eleições de 2026, quando haverá eleições para deputados federais, deputados estaduais, duas vagas no Senado Federal e o Governo do Estado, além de Presidência da República.

Carmelo Neto esteve em encontro na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) juntamente com Capitão Wagner, presidente estadual do União Brasil, e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), na semana passada. Na ocasião, pregaram unidade e alinhamento para fazer frente a base estadual nas próximas eleições.

Tanto Capitão como RC foram cautelosos a pregar quem seriam os candidatos às vagas em 2026 ou qual partido deverá encabeçar a chapa. O PDT, por ordem do presidente nacional licenciado, Carlos Lupi, só aceitaria caso tivesse o candidato.

Em contramão, o deputado federal e citado como principal liderança da oposição, André Fernandes (PL) disse que o PL é quem deve ter o candidato ao Governo do Ceará e também as duas cadeiras do Senado.