Evandro e Sarto trocam acusações sobre situações dos Cras de Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA Prefeito Evandro Leitão participou de posse de novos guardas municipais

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), respondeu sobre publicação do ex-prefeito José Sarto (PDT), que classificou como "fake news" as informações divulgadas pela vice-prefeita e secretária dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), Gabriella Aguiar (PSD), sobre a situação dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

"Eu até que compreendo essa declaração do ex-prefeito, porque ele não administrava, ele não tinha o conhecimento preciso daquilo que estava acontecendo na ponta. Nós que estamos andando, nós que estamos percorrendo, basta fazer uma visita, pode ir para qualquer Cras, escolha um Cras, você vai ver as condições. Basta ir", afirmou. A fala aconteceu em entrevista coletiva concedida na manhã desta quarta-feira, 26, durante a formatura de 254 novos guardas municipais.

Evandro comentou a fala de Gabriella ao O POVO, segundo a qual dos 27 Cras, apenas quatro estão em plena condição de uso. "Nós pegamos Fortaleza com 27 Cras, dos quais 17 interditados parcialmente pela Defesa Civil, 6 interditados completamente, então foi uma situação muito alarmante, que exige muito cuidado", disse ela ao O POVO.



Sarto fez publicação na qual citava a notícia do O POVO e dizia: "Vim aqui hoje para corrigir mais uma fake news espalhada pela nova gestão na Prefeitura de Fortaleza". Segundo o ex-prefeito, nenhum Cras deixou de atender a população.

"Seis unidades tiveram o atendimento transferido provisoriamente para outros locais, sem interrupção do serviço. Essa transferência ocorreu para que as estruturas das sedes fossem avaliadas e fosse elaborado o projeto de reforma dos prédios. O mesmo procedimento foi realizado em outras unidades, mas sem que fosse necessária a transferência total do atendimento", publicou o prefeito.

"A atual gestão de Fortaleza está contando mentiras para justificar a falta de competência para cumprir suas promessas de campanha. E isso eu não posso admitir", acrescentou Sarto.

Evandro, além de alfinetar o antecessor, também atualizou sobre a reforma administrativa, que prevê a criação da Secretaria da Mulher e da Secretaria de Relações Comunitárias, além da elevação da atual Coordenadoria Especial de Proteção Animal ao status de secretaria. O projeto, esperado para ser encaminhado à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), ainda não foi enviado.

"Já era para ter sido enviado (o projeto), mas na hora da formulação da mensagem nós tivemos que ajeitar algumas outras coisas e por isso atrasou. Nos próximos dias nós estaremos anunciando e enviando para a Câmara Municipal", finalizou.

O prefeito ressaltou ainda que, apesar de não ter havido um encontro formal, ele e o governador Elmano de Freitas (PT) mantêm contato frequente e compartilham a prioridade de melhorar os serviços de saúde em Fortaleza.

"Semana passada estive com ele, ele já teve me ajudando Fortaleza no IJF. A nossa maior prioridade hoje, sem sombra de dúvida, é a saúde em Fortaleza. Nós temos 134 postos (de saúde), a grande maioria sem médicos, sem remédios, com problemas estruturais", ponderou

