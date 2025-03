Aprovado reajuste dos servidores do Ceará

Foto: Samuel Setubal Governador Elmano de Freitas (PT)

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovou em regime de urgência nesta quinta-feira, 6, a mensagem do governador Elmano de Freitas (PT) que garante o reajuste salarial dos servidores públicos, militares, autarquias e fundações públicas em 5,83%.

A aplicação da revisão será de 4,83% retroativo a janeiro e será acrescido um ponto percentual, totalizando 5,83%, a partir de 1º de setembro de 2025, representando ganho real acima da inflação desde a data.

O Governo estadual estima que a medida impacte em mais de R$ 800 milhões, beneficiando em torno de 180 mil servidores ativos, inativos e pensionistas. O Executivo chegou nos valores após negociações com sindicatos da categoria.

A categoria reivindicava a princípio reajuste de 8,67%, mas o governo afirmou que o índice era inviável. A reivindicação passou então a 6,64%, o que seria a reposição da inflação na gestão Elmano de Freitas durante o mandato, explicou Ravenna Guimarães, coordenadora-geral do Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Ceará (Fuaspec), que reúne 42 entidades dos servidores públicos.