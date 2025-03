Mulheres reivindicam direitos durante ato na Praça da Bandeira

"A violência contra a mulher não é o mundo que a gente quer." Esse foi um dos cânticos que marcaram o início do ato unificado realizado nesse sábado, 8 de março, no Dia Internacional das Mulheres.

A caminhada teve início na Praça da Bandeira e terminou na Praça do Ferreira, ambas no Centro de Fortaleza. Além disso, contou com uma multidão de pessoas para reivindicar diversos direitos: fim da violência contra a mulher, inclusão política e até mesmo escalas de trabalho.

Ednilsa Kokama, de 68 anos, carrega no seu sobrenome o grupo indígena de origem amazônica. Para ela, ser mulher "é um tesouro", e o movimento representa a união feminina. "As mulheres querem respeito. As mulheres querem mostrar que nós temos espaço, sim. Porque somos o que escolhemos. Se eu quero ficar debaixo de uma árvore, eu quero ficar debaixo de uma árvore. Ninguém vai me tirar de lá. Então, esse 8 de março mostra o quanto nós, mulheres, somos uma raiz e extensão de gerações e gerações."

A estudante de biblioteconomia Mayara Melo, de 23 anos, acredita que a organização da juventude nas universidades e nas escolas é fundamental para a luta das mulheres. "Estar nas redes sociais, construir essa disputa é muito fundamental para que a gente possa fazer a diferença real na sociedade. E que essas novas gerações sigam apontando esse caminho de luta", declara.

Ela também avalia que os direitos femininos passam por um momento de crise profunda no mundo inteiro: "São as mulheres que são chefes de família, que têm duplas e triplas jornadas de trabalho e, quando chegam no supermercado, não conseguem colocar comida na mesa para sua família. Então, a gente precisa pautar a sociedade como um todo para que as nossas mulheres possam ter dignidade de viver".

Logo no início do ato, às 9h30min, O POVO presenciou um princípio de briga de trânsito no cruzamento da rua General Sampaio com a rua Clarindo de Queiroz. No local, havia duas viaturas da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) escoltando a parte da frente e de trás da multidão.

Sem guardas ou viaturas nos cruzamentos, as próprias manifestantes fizeram uma barreira para que não houvesse passagem de automóveis. Contudo, diversos motoristas avançaram contra as pessoas presentes.

Em nota, a AMC informou que realizou o controle de tráfego, disciplinando a circulação durante a manifestação, e efetuou bloqueios em determinados cruzamentos.

"Nos locais de intervenção da AMC não houve registro de incidentes, sendo necessário conter alguns condutores, sobretudo motociclistas, que insistiam em avançar as interdições", justificou.