Naumi não descarta mudanças no "Bora de Graça"

Foto: FCO FONTENELE Naumi Amorim, prefeito de Caucaia, participou do programa Jogo Político

O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), analisou a situação do programa "Bora de Graça", que garante tarifa zero nos ônibus do município, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Ele reitera as dívidas de R$ 14 milhões deixadas pela gestão anterior e não descarta investigar outros formatos de garantia do transporte público.

“Quando a gente tiver melhor, vamos poder aumentar, colocar as Topic (transportes alternativos) que foi uma promessa de campanha minha para colocar as Topic para dar uma qualidade de vida melhor para o nosso povo poder economizar. Vamos ver se a gente consegue segurar e sustentar esse programa como está, senão a gente vai ver o programa que tem Maracanaú, por exemplo, que paga uma parte pela população e outra pela Prefeitura”, ressaltou em participação ao Jogo Político nesta segunda-feira, 10.

Naumi Amorim ainda critica a gestão anterior por criar o programa "sem critério". "Eu quero deixar bem claro que o 'Bora de graça' foi criado sem critério, sem fazer impacto financeiro", disse Naumi. E seguiu: "Então foi dado e não foi pago, teve uma dívida milionária de quase R$ 14 milhões que ficou da prefeitura para a empresa na gestão passada".



Em dezembro de 2024, a empresa Vitória, que gerencia os ônibus do programa, anunciou que voltaria a cobrar a passagem dos usuários do transporte de Caucaia por falta de pagamentos que deveriam ser realizados pela prefeitura para subsidiar o programa.

Após um acordo entre a Prefeitura e a empresa no início de 2025, foi possível reduzir o custo mensal do programa de R$ 3,8 milhões para R$ 2,8 milhões, o que representaria uma economia superior a R$ 1 milhão. O número de veículos também foi diminuído.