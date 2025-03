PDT terá rodízio de vereadores, diz presidente

Foto: FÁBIO LIMA Vereadores do PDT farão rodízio na Câmara Municipal de Fortaleza

O deputado federal André Figueiredo (PDT) classificou como "muito boa" a reunião entre os vereadores do partido com o prefeito Evandro Leitão (PT). André é presidente interino do PDT nacional, tendo assumido a vaga com a ida de Carlos Lupi para o Ministério da Previdência.

O parlamentar confirmou ao O POVO que o PDT, assim como outros partidos, a exemplo do Avante, dará espaço para os suplentes, já no final deste mês.

Raimundo Filho, primeiro na fila de suplentes, irá assumir a vaga de vereador. Ainda não foi, no entanto, definido qual vereador irá se licenciar. Sem nenhum dos parlamentares eleitos pelo partido em Fortaleza dentro da gestão, a estratégia de rodízio, com a tirada de licenças, será necessária para que os suplentes assumam cadeira na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

A tática é comum de ser adotada. Na Assembleia Legislativa (Alece), por exemplo, o PT está realizando rodízio. No caso mais recente, irá assumir Acrísio Sena, atual presidente do Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec). Ao O POVO, o parlamentar informou que sua permanência na Assembleia está garantida, pelo menos, durante este ano de 2025. Dois deputados vão se licenciar, em sequência para dar espaço. (Guilherme Gonsalves)