Câmara aprova veto de Evandro que mudava regra de outorga onerosa em Fortaleza

OUTORGA onerosa "vende" exceções às regras urbanísticas

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou nesta quinta-feira, 13, o veto do prefeito Evandro Leitão (PT) ao projeto de lei complementar 00414 de 26 de dezembro de 2024, assinada pelo então gestor José Sarto (PDT) que estabelecia mudanças no dispositivo de outurga onerosa. A proposta tinha sido aprovada sob a justificativa de incentivar a preservação de prédios tombados.

A votação foi unânime e contou com voto favorável inclusive do autor do projeto, o vereador e ex-presidente da Casa, Gardel Rolim (PDT). Ele era da base de Sarto e hoje integra os quadros de apoio ao prefeito Evandro.

O texto permitia que o crédito decorrente da transferência do direito de construir fosse utilizado como forma de pagamento das putorgas onerosas. De forma prática, na legislação federal, um proprietário de imóvel já pode reaproveitar o direito de construir em um determinado local em outro endereço por meio de créditos.

Já no caso de imóveis tombados, não são permitidas grandes alterações e o direito de construir pode ser remanejado para outra propriedade. Com o projeto de Gardel, esses créditos poderiam ser usados para pagar a outorga onerosa. Esse instrumento jurídico-administrativo junto ao Plano Diretor flexibiliza a utilização do solo e permite construções acima dos parâmetros estabelecidos em diferentes zonas da Cidade, mediante contrapartida das empresas.



A mensagem foi aprovada em 16 de maio de 2024. Em 7 de junho, foi vetado integralmente pelo então prefeito José Sarto (PDT). Passada a eleição, no fim do mandato anterior, em 17 de dezembro, o veto foi derrubado. A lei foi publicada em 26 de dezembro no Diário Oficial. Agora, Evandro enviou novo projeto de lei, revogado com o aval da Câmara.

No texto assinado pelo prefeito, defendia o veto por entender que a mudança não se fundamentou em estudo aprofundados sobre os impactos das medidas e nem respaldada por análises técnicas.

Além disso, o gestor alega que é uma decisão técnica, orçamentária e financeira por entender que a medida tomada pelo prefeito Sarto acarretaria "risco de alto prejuízo financeiro ao município de Fortaleza", considerando que implicaria em forte diminuição do valor arrecadado com as outorgas onerosas.