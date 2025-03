Alas do PT fazem reuniões no mesmo dia e fortalecem blocos

Foto: Reprodução/Redes Sociais/Missias Dias FILIADOS do PT, aliados de Evandro e Elmano, se encontraram no sábado, 15

Fim de semana agitado para os filiados do PT no Ceará. Alas do PT organizam reuniões em diferentes frentes. De um lado, a deputada Luizianne Lins (PT) reuniu aliados para alinhamento sobre seu mandato, com espaço para discutir o processo interno que a sigla vai passar com a eleição do diretório estadual e o de Fortaleza. Algumas horas depois, integrantes de diversas correntes se reuniram no Hotel Amuarama. O grupo tem forte alinhamento com as gestões capitaneadas por Elmano de Freitas (PT), governador do Ceará, e Evandro Leitão (PT), prefeito de Fortaleza. Um novo bloco está em formação.

Em julho do ano passado, Luizianne e seu grupo lançaram manifesto que oficializou o bloco chamado Campo de Esquerda, movimento de correntes militantes e grupos socialistas, progressistas e de esquerda.

A movimentação aconteceu alguns meses após o processo interno que escolheu Evandro como candidato para disputar a eleição municipal. A deputada concorria para ser candidata pelo partido, mas Evandro foi o escolhido e venceu, posteriormente, para prefeito.

Deputada e aliados se reuniram no sábado, 15 de março Crédito: Reprodução/Redes Sociais/Luizianne Lins

"Além do planejamento, debatemos a conjuntura da política internacional, nacional e estadual, além do processo de eleição direta do PT Brasil. Seguimos firmes na luta por um país mais justo e democrático", escreveu a vice-presidente do PT, Liliane Araújo, em publicação.

Em outro local, no mesmo dia, outros filiados do partido fizeram um encontro, em reunião que superou os limites das tendências — os grupos em que geralmente os filiados do PT se dividem. Entre os nomes presentes: a senadora Augusta Brito, o presidente do PT em Fortaleza e líder do Governo, Guilherme Sampaio, o deputado federal Zé Ailton, os deputados estaduais Missias Dias e Acrísio Sena, além dos vereadores João Aglaylson e Dr. Vicente. A primeira-dama Lia Freitas também aparece em registros.

"O primeiro momento é um alinhamento de concepções, que está externada no manifesto que nós vamos apresentar até o final do mês, mas é também a busca de constituição de um bloco político para fortalecer internamente no Partido dos Trabalhadores", aponta Acrísio, recém-empossado na Assembleia Legislativa.

Ele cita a luta pelo "aprofundamento das políticas públicas" da gestão de Elmano e Evandro. O deputado explica ainda que a reunião que "tem como ponto de partida Fortaleza", sendo o primeiro passo dessa experiência do campo se expressar em Fortaleza. O bloco deve ter um "diálogo muito forte" com os grupos que estão capitaneados pelo deputado federal José Guimarães, líder do Governo Lula na Câmara, e com o da deputada federal Luizianne Lins. "É um campo que vem se somar a outros companheiros e companheiras que estão dentro do próprio PT", complementa.

Em 6 de julho, o PT fará eleições para novos presidentes em Fortaleza, no Ceará e no Brasil.