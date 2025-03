Precatórios: Prefeitura pausa ações para tentar acordo

Foto: João Filho Tavares Nota foi assinada pelo Procurador-Geral do Município Hélio das Chagas Leitão

A Prefeitura de Fortaleza decidiu solicitar a suspensão temporária das ações judiciais em tramitação na Justiça Federal que tratam dos repasses da União ao município. Os processos são referentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) e ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

De acordo com nota publicada pela Procuradoria Geral do Município (PGM), a medida foi adotada após a União abrir uma "oportunidade inédita de negociação", permitindo um "possível acordo para acelerar o repasse dos recursos". A decisão, conforme destacou o procurador-geral Hélio Leitão, tem como objetivo facilitar as tratativas e viabilizar um entendimento entre as partes.

"O Município de Fortaleza reafirma o seu compromisso com a valorização dos profissionais da educação e com a defesa dos recursos devidos, mantendo-se otimista quanto às tratativas em andamento e empenhado em garantir que os valores sejam efetivamente destinados ao fortalecimento da educação municipal", apontou nota do procurador.

A Prefeitura enfatizou que a suspensão dos processos não representa qualquer renúncia aos direitos do município ou dos professores, mas apenas uma estratégia para garantir que os valores sejam destinados à educação municipal de maneira mais célere e eficaz. Caso não haja um consenso entre as partes, os processos voltarão a tramitar normalmente.