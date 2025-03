Trump e Putin acertam trégua limitada, sem cessar-fogo total

Foto: ALEXEY NIKOLSKY e NICHOLAS KAMM/AFP PRESIDENTE russo Vladimir Putin e o presidente dos EUA Donald Trump

Em meio às negociações por um cessar-fogo no conflito que iniciou com a Ucrânia, o presidente russo, Vladimir Putin aceitou paralisar por 30 dias os ataques à infraestrutura energética do país vizinho. O líder da Rússia conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta terça-feira, 18. Após a troca de telefonema o Kremlin falou em "momento histórico". A invasão da Ucrânia começou em fevereiro de 2022.

"Sob a liderança do presidente Putin e do presidente Trump, o mundo se tornou um lugar muito mais seguro hoje! Histórico! Épico!", disse Kirill Dmitriev, enviado do governo russo de cooperação internacional.

A conversa entre os dois presidentes durou cerca de duas horas. Ambos confirmaram que conversaram sobre a Ucrânia, mas não deram mais detalhes sobre a conversa e possíveis acordos. A Casa Branca comunicou que em breve o teor do telefonema será divulgado. Segundo a Casa Branca, Trump e Putin discutiram a necessidade de cessar-fogo e da paz duradoura na região.

"Putin imediatamente deu a ordem às forças armadas russas", afirmou o Kremlin sobre a interrupção dos ataques à energia da Ucrânia. A medida foi descrita como um gesto de boa vontade, mas o governo russo destacou que a "condição essencial para evitar a escalada do conflito" seria a "cessação completa da ajuda militar estrangeira e do fornecimento de informações de inteligência a Kiev".

“O presidente Trump e o presidente Putin falaram sobre a necessidade de paz e um cessar-fogo na guerra da Ucrânia. Ambos os líderes concordaram que este conflito precisa terminar com uma paz duradoura. Eles também enfatizaram a necessidade de melhorar as relações bilaterais entre os Estados Unidos e a Rússia”.

Segundo o governo russo, Putin apoiou a ideia de Trump, renunciando mutuamente com a Ucrânia a ataques à infraestrutura energética. Entretanto, esse é apenas um aceite parcial da proposta elaborada pelos Estados Unidos para o cessar-fogo entre os dois países.

No comunicado do Kremlin, o governo russo informou que “delineou uma série de pontos significativos relativos à garantia do controle efetivo sobre um possível cessar-fogo ao longo de toda a linha de contato de combate, a necessidade de interromper a mobilização forçada na Ucrânia e o rearmamento das Forças Armadas Ucranianas”.

O comunicado também ressaltou que Putin e Trump concordaram em iniciar negociações sobre a segurança da navegação no Mar Negro, uma região estratégica que tem sido palco de tensões desde o início da guerra. Além disso, os líderes confirmaram a intenção de continuar os esforços para alcançar uma resolução do conflito ucraniano por meio de um mecanismo bilateral, com a formação de grupos de especialistas russos e americanos.

Uma troca de prisioneiros entre Rússia e Ucrânia também foi marcada para esta quarta-feira, 19. Segundo o Kremlin, "175 pessoas da Ucrânia serão trocadas por 175 da Rússia", e os russos também devolverão 23 soldados ucranianos gravemente feridos que estão sendo tratados em hospitais russos.

Em resposta a um apelo de Trump, Putin garantiu que a Rússia adotará "considerações humanitárias" em relação aos soldados ucranianos cercados na região de Kursk. "Caso se rendam, a Rússia está disposta a garantir a vida e o tratamento digno dos soldados ucranianos, de acordo com as leis russas e os padrões do direito internacional", afirmou o comunicado.

O Kremlin, no entanto, expressou preocupação com a possibilidade de que o regime de Kiev viole o cessar-fogo, citando "riscos significativos relacionados à falta de comprometimento" do governo ucraniano, que "já sabotou e violou acordos anteriores". Além disso, o comunicado mencionou "crimes bárbaros de caráter terrorista cometidos por militantes ucranianos contra civis na região de Kursk", sem fornecer detalhes adicionais.

Apesar das acusações russas às forças ucranianas, imagens de abril de 2022 chocaram o mundo quando tropas russas deixaram a cidade de Bucha nos arredores de Kiev, expondo corpos de civis mortos. Mais de 400 corpos foram recolhidos das ruas na época. (Com Agência Estado e AFP)

Horror: repórteres encontram cenário de desolação e morte ao entrarem em Bucha, a noroeste de Kiev, na Ucrânia Crédito: RONALDO SCHEMIDT / AFP A mão de um corpo é vista em uma vala comum em Bucha, perto de Kiev, em 9 de abril de 2022 Crédito: SERGEI SUPINSKY / AFP PESSOAS reúnem perto de uma vala comum em Bucha Crédito: Sergei SUPINSKY / AFP Destruição na cidade de Bucha, a oeste de Kiev. Combates prosseguem em meio a polêmica sobre ataque a usina nuclear Crédito: ARIS MESSINIS / AFP

Zelensky diz que condições de Putin para cessar-fogo total visam enfraquecer Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nessa terça-feira, 18, que as condições estabelecidas por seu par russo, Vladimir Putin, para uma trégua têm o objetivo de "enfraquecer" a Ucrânia e demonstram que ele não está pronto "para pôr fim" à guerra.

"Todo o seu jogo é nos enfraquecer o máximo possível", declarou Zelensky em uma coletiva de imprensa online, após a conversa telefônica entre Putin e Donald Trump.

Ele também afirmou que o Exército ucraniano continua combatendo na província russa de Kursk e que permanecerá lá "enquanto precisarmos dessa operação".

Apesar de ter concordado com o fim dos ataques, por um mês, a estruturas de energia, o presidente russo ainda não aderiu ao plano de cessar-fogo de 30 dias que os ucranianos já aceitaram sob pressão de Donald Trump.

Ele impôs suas condições, entre elas o fim do "rearme" da Ucrânia, segundo o Kremlin. Putin também pediu a Donald Trump que cesse a ajuda ocidental a Kiev.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiga, insistiu nesta terça-feira que Moscou deve aceitar uma trégua "sem condições".

Em Kiev e em vários países europeus, há temores de que Trump faça muitas concessões ao par russo.

A Ucrânia, sob pressão de Washington, aceitou a ideia de um cessar-fogo incondicional de 30 dias.

Vladimir Putin, com vantagem militar no terreno, evitou rejeitá-lo, mas expressou publicamente reservas.

O presidente dos Estados Unidos ecoou a retórica do Kremlin em vários pontos. Ele atendeu às exigências russas, considerando impossível manter a integridade territorial da Ucrânia e a entrada na Otan.

Por outro lado, protagonizou um confronto verbal com Zelensky na Casa Branca. Pouco depois, suspendeu a ajuda militar a Kiev e o intercâmbio de informações.

Ele os restabeleceu apenas quando obteve um acordo de princípio da Ucrânia para a proposta americana de cessar-fogo de trinta dias. (AFP)

EUA-Rússia

Em comunicado, o governo dos Estados Unidos elogiou a "imensa vantagem" de uma "melhor relação bilateral" entre os Estados Unidos e a Rússia, com potencial para "enormes acordos econômicos"

Relação

Desde que voltou ao poder em 20 de janeiro, Donald Trump tem buscado uma reaproximação com a Rússia, país com o qual seu antecessor democrata, Joe Biden, cortou laços

Território

Os comunicados não mencionam nenhuma possível redistribuição territorial, depois que o presidente americano declarou estar disposto a discutir um "partilhamento" entre Ucrânia e Rússia, algo que preocupou Kiev

Comunidade internacional condena bombardeios em Gaza

Os ataques de Israel contra a Faixa de Gaza nessa terça-feira, 18, mataram mais de 400 palestinos, de acordo com o Hamas, e provocaram condenações da comunidade internacional.

O governo de Benjamin Netanyahu afirmou que não tem outra opção senão retomar a ofensiva para trazer de volta todos os reféns mantidos em Gaza. Destacou que os ataques foram realizados "em total coordenação" com os Estados Unidos.

O movimento islamista palestino Hamas acusou Israel de querer impor-lhe um "acordo de rendição" e de tentar "sabotar" a trégua vigente desde 19 de janeiro, em um momento em que ambas as partes estão em desacordo sobre o próximo passo.

Vários estados árabes e europeus, assim como a Rússia, condenaram os bombardeios israelenses.

O Egito denunciou o que considerou uma tática israelense para expulsar os palestinos de Gaza.

Os ataques "colocam em risco" a liberação dos reféns, o fim das hostilidades e a retomada da ajuda humanitária, informou um comunicado italiano.

"O povo de Gaza vive mais uma vez com um medo abjeto", disse Tom Fletcher, chefe do Escritório de Assuntos Humanitários da ONU. (AFP)