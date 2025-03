Bastidores

Um dos presentes ao evento foi Lúcio Alcântara, governador do Ceará na época do primeiro mandato de Lula como presidente (2003-2006). Lula lembrou de quando foram à Coreia do Sul negociar a siderúrgica para o Ceará.

Lula disse que na época não conhecia Lúcio, que tinha derrotado o candidato do PT em 2002. "O Zé Airton quase ganha as eleições", lembrou Lula. Aquela segue a eleição mais disputada da história do Ceará.

O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), estava no evento. Pertinho dele estava Waldemir Catanho, hoje superintendente do Detran, adversário de Naumi na eleição para prefeito.