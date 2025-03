Evandro recebeu "caos" na Prefeitura, diz Camilo

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), discursou durante o evento de inauguração do Hospital Universitário do Ceará (HUC) nessa quarta-feira, 19, e saudou o prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) dizendo que ele recebeu "o caos" ao tomar posse da Prefeitura de Fortaleza.

"Eu queria cumprimentar meu querido amigo Evandro Leitão, prefeito de Fortaleza. É importante dizer o caos que você recebeu na Prefeitura de Fortaleza", destacou o ministro.

"A oposição é importante, é importante pra fazer a crítica, pra fazer a fiscalização. Mas nós precisamos ter uma oposição responsável que não minta pra população, que não faça política através de fake news, que não faça política de 'quanto pior, melhor'", continuou Camilo.

"Eles estavam torcendo pra que nós não pudéssemos abrir esse hospital", acrescentou o petista, "e eu quero dizer a eles que, enquanto eles estão mentindo nas redes sociais, nós estamos trabalhando pelo povo cearense".

O ministro ainda reiterou a importância de alinhamento político: "Veja bem a importância do alinhamento: o prefeito Evandro teve com o presidente já esse ano duas vezes e levou o problema do IJF, o maior hospital do município". (Mariana Lopes)