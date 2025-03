Inauguração com Lula vira celebração do alinhamento entre governos do PT

Os discursos dos políticos presentes na inauguração do Hospital Universitário do Ceará (HUC), nessa quarta, 19, legitimaram o alinhamento político no Estado. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), celebraram a parceria administrativa.

Evandro iniciou discurso já agradecendo a Lula pelo apoio na campanha para a Prefeitura, em 2024. "Com gratidão inicio esse primeiro momento, presidente Lula, de o senhor estar aqui em nossa cidade, na minha cidade e por tudo que o senhor fez na minha campanha", disse.

"Esse alinhamento, essa parceria que nós tanto batemos nessa tecla no ano passado, que agora está se consolidando através de uma relação respeitosa, uma relação de extrema abertura que o senhor, justamente com todo o seu secretariado, tem tido com o Estado e mais especialmente com Fortaleza", acrescentou.

Lula foi o último a discursar. Ele citou a reconstrução do país após o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e reiterou o alinhamento entre as esferas do poder público.

"É a primeira vez na história que a gente tem o prefeito do capital, o governador e o presidente da República no mesmo partido", disse.

Elmano também relembrou o pleito em que foi eleito governador. "Posso dizer hoje em alto e bom som como foi bom o povo cearense eleger um Ceará três vezes mais forte com Lula, com Camilo, com Elmano e agora com Evandro na Prefeitura", declarou.

"Aqui, presidente Lula, o que nós temos na parceria com o seu governo, na parceria com o governo do prefeito Evandro e com a ampla maioria dos prefeitos do Estado é um projeto político de fortalecimento do SUS", continuou.

Camilo se dirigiu às pessoas que votaram em Elmano. "Eu queria agradecer do fundo do coração a Deus e ao povo, a vocês, por terem dado a oportunidade de colocar no Governo do Estado um grande homem, um líder, uma pessoa séria, trabalhadora, que é o grande governador Elmano de Freitas. Meu caro amigo, eu agradeço todos os dias a Deus e ao povo cearense pela continuidade do nosso trabalho", falou o ministro.

"Se não fosse a determinação, o trabalho, a dedicação do governador, talvez nós não estaríamos entregando esse grande hospital hoje um dia de muito orgulho."

Lula, entretanto, ressaltou que o alinhamento também se torna cobrança para eles. "É da minha responsabilidade, é da responsabilidade do Elmano e é da responsabilidade do Evandro não permitir que vocês se frustrem com as nossas eleições, porque daqui a dois anos, a gente vai ter de pedir voto outra vez e vocês vão nos cobrar."