Eudoro diz que PSB aguarda relatório para decidir futuro de prefeitos investigados

Foto: AURÉLIO ALVES Eudoro Santana, presidente do PSB Ceará

O PSB Ceará enfrenta uma situação de indefinição sobre dois prefeitos, Braguinha, de Santa Quitéria, e Bebeto Queiroz, de Choró. De acordo com o presidente estadual da sigla, Eudoro Santana, a executiva aguarda um relatório da Comissão de Ética, instalado para analisar os casos, para decidir o futuro dos políticos.

"Foi nomeada a Comissão de Ética pelo diretório, o prefeito de Choró não foi encontrado, mas o outro (Braguinha) foi ouvido e está sendo preparado um relatório. Agora houve até uma mudança porque foi relaxada a prisão dele, mas estamos atentos a isso", disse Eudoro nesta quinta-feira, 20, em encontro com prefeitos sobre gestão compartilhada.

O presidente pregou cautela ao afirmar que não podem "condenar ninguém", mas apontou a gravidade das denúncias. Segundo eles, irão analisar com calma os casos para assim terem uma posição.

Braguinha foi preso momentos antes da posse. O Ministério Público Eleitoral (MPE) o acusa de envolvimento com facção criminosa, que teria coagido eleitores, candidatos e funcionários da Justiça Eleitoral durante o pleito do ano passado. Ele foi solto após 78 dias em prisão domiciliar.

Já Bebeto Queiroz foi alvo de duas operações, uma da Polícia Federal (PF), que investiga a compra de votos nas eleições municipais. A investigação também coloca na esteira o deputado federal e recém-filiado ao PSB Júnior Mano. Ele foi colocado como participante ativo do esquema, sendo parte dos recursos envolvidos provindos de emendas parlamentares.

Caso Júnior Mano

Sobre Júnior Mano, Eudoro afirmou que a entrada dele no partido se deu por meio da instância nacional do PSB e informada à executiva estadual pelo senador Cid Gomes (PSB). Sobre as denúncias contra o parlamentar, o presidente destacou que não irão aceitar filiados com acusações comprovadas.

"Nós não temos tido nenhum contato. Ele (Júnior Mano) entrou pela nacional, ele tem a entrada dele foi informada pela executiva aqui pelo senador Cid. Denúncias são coisas que existem e nós defendemos toda transparência que quem é culpado tem que pagar e nós, evidentemente, não vamos aceitar ter no partido aqueles foram comprovados que tem ligações com facções", afirmou.

"Mas como ainda tá tudo em nuvem, a gente tá aguardando se comprova essas coisas ou não", completou.