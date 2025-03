Servidores de Fortaleza pressionam por reajuste e falam em acirramento das manifestações

Foto: Marcelo Bloc/ O POVO SERVIDORES municipais realizam ato ontem

Servidores públicos municipais de Fortaleza realizaram manifestações, na manhã desta quinta-feira, 20, visando aumentar a pressão para que a Prefeitura de Fortaleza crie nova rodada de negociações acerca do reajuste geral da categoria.

Na semana passada, a Prefeitura propôs reajuste de 4,83% para o servidor municipal. Segundo a proposta, o índice seria parcelado em duas vezes. Na folha de pagamento de junho entram 2%, sem retroatividade, e na de dezembro, os 2,83% restantes.

Na última sexta-feira, 14, em assembleia realizada em frente ao Paço Municipal, os servidores votaram contra a proposta do prefeito Evandro Leitão (PT) e a favor de uma agenda de paralisações, marcada inicialmente para esta quinta.

O prefeito de Fortaleza lamentou a decisão dos servidores públicos municipais de rejeitar e defendeu o diálogo, mas não confirmou se irá aumentar a proposta.

Segundo Eriston Ferreira, presidente do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos de Fortaleza (Sindifort), desde que a categoria rechaçou a proposta anterior, não houve nenhum retorno da Prefeitura sobre novas negociações.

"É um sinal muito ruim, no início de gestão, que o prefeito Evandro sustente essa proposta. E o que nos revolta, nesse momento, é que mesmo com todas as sinalizações que os servidores estão dando de que querem negociar, já que, no início da campanha nossa proposta era 12,84%, nós já cedemos para 6,27%, que foi o índice que já foi apresentado para os profissionais da Educação. Então, estamos dando diversas sinalizações, queremos negociar, mas desde que o prefeito anunciou essa proposta, na primeira semana após o carnaval, no dia 10 de março, estamos sem nenhuma sinalização da Prefeitura", lamentou ao O POVO.

Ainda segundo Eriston, a argumentação de que a gestão atual recebeu a Prefeitura com um rombo nos cofres públicos não é suficiente para justificar um aumento que não cubra a inflação do ano anterior. O presidente do Sindifort afirma que isso não condiz com as expectativas de arrecadação do município.

"A Lei Orçamentária Anual (LOA) do ano passado foi aprovada com de 12% a mais arrecadação esse ano, chegando a R$ 14,7 bilhões. Por mais que o prefeito diga que nesses primeiros meses não tenha os recursos para dar o reajuste, mas não é real que isso não possa vir acontecer no futuro próximo", disse. A categoria sinaliza que aceita algo acima da inflação, mas não abre mão de receber retroativamente referente a janeiro passado.

A manifestação de ontem faz parte de um planejamento e os servidores devem seguir realizando protestos até que haja uma nova tratativa. Ao final da manhã de ontem, a secretária recebeu manifestantes oito representantes das entidades de servidores e ouviu deles a demanda de uma nova rodada de negociação. Segundo o Sindifort, Carolina Monteiro ficou de entrar em contato com a categoria para marcar um novo encontro, mas ainda não há data definida.

A categoria planeja que novas manifestações façam parte de um calendário de acirramento das discussões e de paralisações.

Após pelo menos sete reuniões entre gestão e servidores, a Prefeitura de Fortaleza propôs um reajuste geral de 4,83%, para o servidor municipal. "Desde o primeiro diálogo com as entidades, estamos sendo claros sobre a situação financeira e fiscal que recebemos. A magnitude do problema não é retórica. Então fizemos um esforço para chegar nessa proposta que cabe dentro das nossas possibilidades", explicou o secretário municipal das Finanças, Marcio Cardeal, que se reuniu com sindicatos que representam os servidores, ao lado da secretária do Planejamento, Orçamento e Gestão, Carolina Monteiro, na tarde da terça-feira, 11, no Paço Municipal.

Segundo a Prefeitura, que afirma ter recebido uma dívida pública no valor de R$ 4,6 bilhões da gestão José Sarto (PDT), o cenário do município exige cautela e austeridade para garantir a continuidade dos serviços públicos para a população e o cumprimento dos pagamentos essenciais, incluindo a própria folha de pagamento. "O que não tem impacto financeiro e o que é direito garantido, estamos priorizando e efetivamente encaminhando", afirmou, na época, a secretária Carolina Monteiro.