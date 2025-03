Nenhum deputado cearense foi indicado como presidente de comissão na Câmara

Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados DEMAIS nomes que vão compor as comissões ainda estão sendo definidos

Não há nenhum deputado ou deputada federal cearense no comando das comissões permanentes da Câmara dos Deputados. Na última quinta-feira, 19, a Casa definiu 28 presidentes, após negociações entre partidos.

Em outras legislaturas, parlamentares do Ceará já comandaram comissões do tipo, como é o caso da deputada Luizianne Lins (PT), que já presidiu a Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racional. O deputado Eunício Oliveira (MDB) e o deputado Danilo Forte (União Brasil) já presidiram a Comissão de Desenvolvimento Urbano.

Apesar das presidências terem sido definidas, ainda não estão fechadas as composições das 28 comissões, visto que faltam ainda algumas designações por parte dos partidos. Nos próximos dias, deve haver a definição.

A formação das comissões, com membros titulares e suplentes, é definida por proporcionalidade conforme as bancadas dos partidos que compõem a Câmara, que indicam os membros ligados a eles.

O PL será responsável pelo comando de cinco comissões na Câmara. O partido ocupará a presidência das comissões de Relações Exteriores, Saúde, Turismo, Segurança Pública e Agricultura. Já o União Brasil terá três comissões sob sua liderança, incluindo a Comissão de Constituição e Justiça. Além dela, a sigla também comandará Educação e Integração Nacional.

Já o PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ficará responsável pelas comissões de Finanças e Tributação, Cultura, Direitos Humanos e da Amazônia e dos Povos Originários.

As lideranças das comissões na Câmara são definidas conforme o tamanho das bancadas. Cada partido indica um deputado para presidir as comissões, e a escolha se dá por meio de votação secreta. Na primeira rodada, é necessário obter mais da metade dos votos; se não houver decisão, uma segunda votação ocorre, sendo suficiente ter mais votos a favor do que contra, desde que a maioria dos integrantes esteja presente.

Duas comissões ainda não realizaram suas reuniões para escolha de presidentes. A Comissão de Desenvolvimento Urbano, cuja liderança caberá ao MDB, e a Comissão de Administração e Serviço Público, que será comandada pelo Avante, deverão definir seus presidentes na próxima semana.

Veja a lista completa dos deputados eleitos para as comissões:

União Brasil

Comissão de Constituição e Justiça - Paulo Azi (União-BA)

Comissão de Educação - Maurício Carvalho (União-RO)

Comissão de Integração Nacional - Yandra Moura (União-SE)

PL

Comissão de Relações Exteriores - Filipe Barros (PL-PR)

Comissão de Saúde - Zé Vitor (PL-MG)

Comissão de Turismo - Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG)

Comissão de Segurança Pública - Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP)

Comissão de Agricultura - Rodolfo Nogueira (PL-MS)

PT

Comissão de Finanças e Tributação - Rogério Correia (PT-MG)

Comissão de Cultura - Denise Pessôa (PT-RS)

Comissão de Direitos Humanos - Reimont (PT-RJ)

Comissão da Amazônia e dos Povos Originários - Dandara (PT-MG)

PP

Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação - Ricardo Barros (PP-PR)

Comissão de Viação e Transportes - Mauricio Neves (PP-SP)

Republicanos

Comissão de Desenvolvimento Econômico - Lafayette de Andrada (Republicanos-MG)

Comissão de Comunicação - Júlio César Ribeiro (Republicanos-DF)

MDB

Comissão de Meio Ambiente - Elcione Barbalho (MDB-PA)

PSD

Comissão de Minas e Energia - Diego Andrade (PSD-MG)

Comissão do Esporte - Laura Carneiro (PSD-RJ)

PDT

Comissão de Trabalho - Leo Prates (PDT-BA)

PCdoB

Comissão de Defesa do Consumidor - Daniel Almeida (PCdoB-BA)

PV

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle - Bacelar (PV-BA)

PSDB

Comissão de Indústria, Comércio e Serviços - Beto Richa (PSDB-PR)

PSOL

Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher - Célia Xakriabá (PSOL-MG)

Podemos

Comissão de Previdência e Assistência Social - Ruy Carneiro (Podemos-PB)

PSB

Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência - Duarte Jr. (PSB-MA)

Solidariedade

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa - Zé Silva (Solidariedade-MG)

PRD

Comissão de Legislação Participativa - Fred Costa (PRD-MG)