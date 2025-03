STF inicia hoje julgamento de Bolsonaro e mais 7 denunciados por trama golpista

Foto: EVARISTO SAAFP STF julga Jair Bolsonaro (PL) por suposta trama golpista após eleições de 2022

O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia nesta terça-feira, 25, o julgamento que determina se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sete de seus aliados se tornarão réus por suposta tentativa de golpe de Estado após Bolsonaro perder as eleições de 2022 para o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A Procuradoria-Geral da República (PGR) organizou os 34 denunciados pela suposta trama golpista em cinco núcleos. Hoje, o STF analisa inicialmente o núcleo 1 da denúncia, que inclui o ex-presidente e outros nomes considerados responsáveis por organizar a tentativa de golpe. Na lista, estão Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, os ex-ministros Braga Netto, Augusto Heleno, Anderson Torres e o cearense Paulo Sérgio Nogueira, além de Alexandre Ramagem e Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha.

A sessão de julgamento vai decidir se será aberto um processo criminal contra os denunciados pela PGR. Se a denúncia for aceita, os acusados se tornarão réus, e novas sessões serão agendadas para a oitiva de testemunhas e apresentação de provas pelas partes envolvidas.

Após essa fase, os ministros precisarão deliberar sobre a condenação ou absolvição dos réus. Em caso de condenação, o STF ainda terá que decidir quais crimes serão atribuídos a cada um dos envolvidos e quais penas serão aplicadas.

Bolsonaro e os outros sete denunciados são acusados de crimes de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, organização criminosa armada, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, além de deterioração de patrimônio tombado.

As penas previstas variam de acordo com cada crime, mas, caso um condenado seja apenado por mais de oito anos, o regime de cumprimento da pena será obrigatoriamente fechado, conforme a legislação brasileira.

O julgamento já conta com três sessões agendadas para deliberações dos ministros. O dia começa com a primeira análise às 9h30, e a segunda sessão ocorre no mesmo dia, a partir das 14h. A terceira sessão está prevista para a manhã de quarta-feira, 26.

Veja quem será julgado

Walter Souza Braga Netto: Ex-ministro da Casa Civil e vice na chapa de Bolsonaro em 2022.

Mauro Cid: Ex-ajudante de ordens da Presidência.

Augusto Heleno: ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência (GSI).

Alexandre Ramagem: Ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Anderson Torres: Ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF.

Almir Garnier Santos: Ex-comandante da Marinha.

Paulo Sérgio Nogueira: Ex-ministro da Defesa.

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República









O protocolo da audiência

A abertura da Sessão será realizada pelo presidente da Primeira Turma, neste caso, o ministro Cristiano Zanin.

Em seguida, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, deverá ler o relatório da denúncia. Após a leitura, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, terá 30 minutos para expor os argumentos da acusação.

Os advogados de cada um dos oito acusados terá 15 minutos para a defesa, com a ordem definida pelo presidente da Turma.

Ao final, os ministros votarão inicialmente sobre questões preliminares eventuais e, enfim, sobre a denúncia. O relator Alexandre de Moraes deve ser o primeiro a votar, seguido pelos demais ministros conforme precedência estabelecida