Elmano defende policiais em conflito com criminosos e promete respaldo político

Foto: FÁBIO LIMA GOVERNADOR do Ceará, Elmano de Freitas (PT), tem endurecido falas sobre a segurança

Após publicação nas redes sociais de que "entre um policial ser vítima e bandidos tombarem, que eles levem sempre a pior", o governador Elmano de Freitas (PT) repetiu o discurso diante de policiais e bombeiros militares, em evento de entrega de Cartão Fardamento nesta segunda-feira, 24.

"E o que escrevi ontem numa rede social é o que de fato eu penso. Se numa situação de conflito, vossas senhorias tiverem um conflito, se tiver alguém que tombar que tombe o bandido, jamais vossas senhorias", afirmou sendo aplaudido pelos presentes.

"Contem com essa posição, seja em relacionamento com o comando, ou seja em relacionamento com a CGD (Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública). É para fazermos a proteção. Nós não vamos dar ouvido à bandidagem que é criar problema para vida do policial. É da maneira que escrevi, nós vamos fazer dentro da lei", declarou Elmano.

A fala do governador do Ceará se refere a uma ação policial realizada em Parambu, município localizado a 405 quilômetros de Fortaleza, que resultou na apreensão de quatro fuzis, dois quilos de skunk e na morte de dois homens. A dupla fazia parte de uma quadrilha de roubo a banco e carro-forte. As mortes teriam acontecido durante confronto com os agentes de segurança.

Elmano afirmou que os policiais se encontraram em uma situação em que os criminosos atiraram contra eles e, embora não ache bom que alguém tenha a sua vida tirada, dará respaldo político e organizativo dentro do Estado para o enfrentamento contra bandidos.

"Saibam que aquilo o que tá escrito é o que eu penso, é o que eu falarei e eu vou dar respaldo político e organizativo dentro do Estado para que assim as coisas fiquem muito claras de que nós estamos enfrentando organizações criminosas e não vamos de maneira nenhuma recuar", disse.

"Bandido tem tirado a vida de policial e evidentemente o policial tem que reagir na medida da força necessária e reagindo na força necessária tiraram a vida, ninguém nunca acha bom tirar a vida de ninguém, mas o que eu não quero é um policial estar perdendo a sua vida", destacou.

Roberto Sá, titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSDPS), reforçou o discurso incisivo e inflamado do governador do Ceará. Segundo ele, a declaração de Elmano reforça a política de combate ao crime.

"Quero aproveitar a oportunidade de formadores de opinião para dizer que a sua manifestação recente só reforça o que nós conversamos quando o senhor me convidou para ser secretário, da sua determinação inafastável, inalienável, indescritível de combater sem trégua, sem recuo e sem pensar duas vezes", disse.

Ele destacou o investimento ao que estiver ao alcance para que se tenha organizações fortalecidas e a população protegida, citando que a postura de Elmano é o que o "encantou" quando foi convidado para ser secretário.

"O senhor ontem (no domingo) mais uma vez reforçou aquilo que me encantou na nossa primeira conversa, da sua determinação de proteger os nossos efetivos, de proteger a nossa população e de fazer esse investimento", completou Sá.