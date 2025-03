Delação de Mauro Cid abriu divergência

Foto: ADRIANO MACHADO/Agência Brasil Mauro Cid

A delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid abriu divergência no Supremo no início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras sete pessoas nesta terça-feira, 25.

Para Luiz Fux, um dos integrantes da Primeira Turma do STF, trata-se de colaboração obtida por meios heterodoxos - nas palavras do ministro, Cid seria um "delator recalcitrante", que alterou sucessivamente o teor de suas declarações.

A posição do magistrado não apenas animou a defesa de Bolsonaro. Dentro do colegiado, outros magistrados fizeram consideração de ressalva sobre a colaboração, a exemplo de Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

O entendimento dos juízes, contudo, foi de que a análise do mérito da delação e sua validade seria feita somente quando da instauração da ação penal, e não antes disso.

Embora a tendência seja de que hoje o STF admita a denúncia oferecida pela PGR contra o ex-presidente, a discordância manifestada por Fux tende a se tornar ponto de debate mais sério dentro da Primeira Turma no curso do julgamento.

Como a delação de Cid é peça central no inquérito, os advogados de Bolsonaro projetam que um embate direto entre ministros poderia ensejar fragilidades a serem exploradas no trâmite da ação. (Henrique Araújo)