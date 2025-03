Câmara mudará de local para "centralizar"

Foto: Samuel Setubal Presidente da Câmara Leo Couto em entrevista para o Jogo Político

O presidente do Legislativo de Fortaleza, Leo Couto (PSB), que já havia dito que a mudança da Câmara Municipal era um dos objetivos de sua gestão, confirmou a necessidade de ir para um espaço maior, além de mais central.

Couto afirmou que, visando a revitalização do Centro, estão analisando alguns locais no bairro. "Não dando (certo) no Centro, nas imediações. A Câmara precisa renovar seus espaços físicos, não apenas os gabinetes, mas também para dar conforto para as pessoas que usam esses serviços. (...) O principal, aproximar a população da nossa cidade para a Câmara. Se você for fazer uma pesquisa, acredito que a maioria não saiba onde é a Câmara. Então, a gente precisa de uma Câmara que seja mais perto da população, mais centralizada", defendeu.