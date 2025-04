Presidente do PSB nega ruído na disputa

O presidente municipal do PSB em Fortaleza, Osmar Pontes, negou que a presença de múltiplos nomes na disputa interna pelo Senado Federal represente um obstáculo para a reeleição do governador Elmano de Freitas (PT) em 2026.

Segundo o dirigente, o nome do chefe do Executivo estadual deve "conduzir tudo". "O Elmano é quem tem que conduzir tudo, quem lidera, o PT tem que aceitar isso", afirmou.

Sem intenção de criar mal-entendido, o presidente da sigla destacou ao O POVO que "o sentimento do PSB é ajudar na reeleição de Elmano". Osmar concordou com as articulações do ministro da Educação Camilo Santana (PT) em relação à disputa ao cargo legislativo em 2026.

Essas afirmações vão de encontro com falas do dirigente no início do mês, quando afirmou que o Partido dos Trabalhadores "tem criado muito problema para o próprio governador" ao não priorizar a recondução de Elmano, pretendendo também ocupar vagas para o Senado.