Evandro lamenta aproximação de RC com bolsonarismo: 'Manchando a história'

Foto: FÁBIO LIMA EVANDRO Leitão foi eleito em 2024

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), lamentou a aproximação do ex-aliado e ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (sem partido) e de outras figuras, antes vistas como do campo progressista, com políticos cearenses ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Essas pessoas estão manchando a sua história, estão manchando o seu passado. Eu só tenho que lamentar, essas pessoas que não estão vendo a população, mas estão vendo, sim, caprichos e estão vendo interesses pessoais e não interesses coletivos", comentou em coletiva na manhã desta quinta-feira, 5.

Para Evandro, com o objetivo de derrotar o ministro Camilo Santana (PT), o grupo agora opositor têm esquecido os interesses coletivos para a população em prol de interesses pessoais.

"(Pessoas que) têm uma história política no nosso Estado, na nossa Capital e que, infelizmente, por um capricho, não por um projeto político para a população, mas, sim, para derrotar uma pessoa, para derrotar uma grande liderança, que é o ministro Camilo Santana. Estão todos se juntando, mas não a favor de uma população", concluiu.

Quando PDT e PT caminhavam unidos em Fortaleza e no Ceará, Evandro, Roberto Cláudio e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) figuravam nas fileiras trabalhistas. Com a cisão, Evandro migrou para o Partido dos Trabalhadores (PT) em 2023, meses antes de ser escolhido o candidato petista na disputa pelo cargo de prefeito da Capital.

Além do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, deputados estaduais que ainda estão no PDT e Ciro têm participado de encontros de parlamentares de oposição ao governo Elmano de Freitas (PT).

No fim de maio, o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio esteve reunido com o ex-presidente Jair Bolsonaro, durante agenda do ex-presidente na Capital. Dias depois, RC anunciou que irá se filiar ao União Brasil, partido de oposição presidido por Capitão Wagner.