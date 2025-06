Galeria da Liberdade é inaugurada onde antes era mausoléu de Castello Branco

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo GOVERNO do Ceará inaugurou Galeria da Liberdade

O governador Elmano de Freitas (PT) inaugurou nesta quarta-feira, 18, a Galeria da Liberdade, espaço que substitui o antigo mausoléu do ex-presidente Castello Branco, primeiro a presidir o País nos anos da ditadura militar.

Para o petista, um "espaço que representa o poder do Estado do Ceará, o poder político" precisa "ser o espaço que une o povo cearense".

“Nós tínhamos aqui um espaço que efetivamente não combinava com a ideia de unir o povo cearense. E eu tenho absoluta segurança que nós estarmos no Palácio da Abolição e na Galeria da Liberdade, isso une o povo cearense de todas as ideias, de todas as crenças", falou o governador em discurso.

Ele continuou: “E eu tenho uma convicção muito grande que o que nós estamos fazendo aqui é dando um passo muito importante para deixar para trás e que de fato a gente só lembre para nunca mais ter, não é possível nós admitirmos que a sede do nosso Estado seja a sede que lembre o processo que tirou jovens da sua juventude, para tirarmos as suas vidas, para fazer, como fizeram com Eudoro (Santana), desaparecer da sua família, de cassar mandatos".

O chefe do Executivo estadual discursou em defesa do processo democrático: "Nós temos que dizer com muita clareza, ditadura nunca mais no nosso meio. Nós temos que ser amantes da democracia, amantes da liberdade", completou.

Restos mortais de Castello Branco

Com a mudança do espaço, que deixa de ser mausoléu, o destino dos restos mortais do ex-presidente e da ex-primeira-dama Argentina Castello Branco são negociados com a família. "Venho desde o ano passado em tratativa com duas netas, porque o Castello Branco não tem mais filhos vivos", disse a secretária da Cultura, Luísa Cela.

A secretária disse, ainda, que "a determinação do governador é o respeito absoluto à memória do presidente Castello Branco e ao respeito à família. Então, a família que nós estamos aguardando, precisa ser um acordo entre os quatro primos, eles precisam entrar em um acordo, se vai para o Rio (de Janeiro), se vai para o Exército".

"O acervo de vestimentas, armas, documentos, que é um acervo pessoal do presidente Castello Branco, foi devolvido ao Exército, inclusive toda essa documentação está com a família", complementou.