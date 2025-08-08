Oposição desocupa Plenário, mas mantém pressão para impeachment de Moraes e anistia

Foto: Edilson Rodrigues ￼SENADORES da oposição fizeram coletiva ao fim de ocupação do Congresso

Nomes da oposição no Senado desocuparam a Mesa Diretora da Casa na manhã de ontem após quase 48 horas em que barraram as atividades no local. A saída aconteceu sem que o presidente Davi Alcolumbre (União-AP) tenha se comprometido a pautar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), um das pautas de deputados ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O motim da oposição no Senado, assim como na Câmara, começou após Moraes decretar a prisão domiciliar do ex-presidente, réu por tentativa de golpe de Estado e investigado por obstrução do processo penal, após ações dos EUA contra o comércio brasileiro e a sanção da Casa Branca contra Moraes.

O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), disse que a mobilização pelo afastamento de Moraes continua e que a "vitória" da oposição foi, segundo ele, ter conquistado mais apoios a favor do impeachment do ministro do STF.

"É evidente que o senador Davi vai se pautar pelo ambiente político. Na hora em que a maioria do Senado se posiciona, não tenha dúvida que isso vai pesar na posição do senador Davi."

Por enquanto, Alcolumbre resiste em se comprometer com a pauta. Ao entrar no plenário ainda ontem, o presidente se limitou a dizer "vamos trabalhar" ao ser questionado pela imprensa. Ao colégio de líderes, como apurou o portal Metrópoles, o presidente disse que "não se trata de uma questão numérica" e, sim, jurídica. "Nem com 81 assinaturas", teria dito.

O clima de pressão segue também na Câmara dos Deputados. Após a retomada da Mesa Diretora, de forma mais conturbada que no Senado, Hugo Motta (Republicanos-PB) negou, na quinta-feira, 7, que a retomada dos trabalhos tenha sido negociada em troca do compromisso dele de pautar o projeto de lei que prevê anistia.

"A presidência da Câmara é inegociável. Quero que isso fique bem claro. As matérias [jornalísticas] que estão saindo sobre a negociação feita por esta presidência para que os trabalhos fossem retomados não está vinculada a nenhuma pauta", disse Motta.

￼Na quarta-feira, 6, a oposição comemorou o final da ocupação do plenário afirmando que teria conseguido costurar um acordo com líderes do Novo, PP, União Brasil e PSD para pautar a anistia na próxima semana. Somando ao PL, essas legendas representam 247 deputados, quase metade da Câmara, que é de 256 parlamentares do total de 513. O acordo teria como principal mediador o ex-presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), e não tendo passado por Motta.

Após a repercussão da possibilidade de acordo, o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), negou, ontem, que os bolsonaristas tenham feito "chantagem" para a desobstrução da Mesa da Casa em troca da anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro. Ele apontou que a ação de pautar o projeto está a cargo dos líderes.

"Nós, líderes dos partidos que compomos a maioria desta Casa, vamos pautar o fim do foro privilegiado e a anistia. Os líderes. Não o presidente Hugo Motta, não existe chantagem nesta Casa, não é comportamento da direita chantagear ninguém", completou.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também ressaltou que há um acordo no Congresso para pautar a votação da anistia "geral e irrestrita" aos envolvidos no 8 de Janeiro.

"A gente não está aqui defendendo que há um acordo para aprovar a anistia, a gente está defendendo que há um acordo para que se paute a anistia tanto na Câmara quanto no Senado. E quem tiver maioria vai levar essa", afirmou Flávio em coletiva de imprensa. (Com Agência Brasil)



