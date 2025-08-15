Presidente nacional do PDT, Lupi tem reuniões em Fortaleza com Ciro e vereadores

Foto: Divulgação/PDT ￼LUPI reunido com vereadores de Fortaleza

Em passagem por Fortaleza, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, esteve reunido, em momentos diferentes, com a bancada pedetista na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) e com o ex-governador Ciro Gomes, que está em vias de deixar a legenda rumo ao PSDB.

A reunião com os vereadores da Capital contou ainda com a presença do presidente estadual da legenda, o deputado federal André Figueiredo. O assunto tratado foi a montagem da chapa para deputado estadual e federal em 2026, como mostrou o colunista do O POVO+, Guilherme Gonsalves.

Com maioria dos vereadores como integrantes da base do prefeito Evandro Leitão (PT), Lupi reforçou que o partido não deverá manter como filiados os que não comungam com a identidade da legenda e ressaltou que, independentemente dos acontecimentos, o PDT irá fortalecer as ações no Ceará.

Ele disse ainda entender como necessária uma aproximação com o governador Elmano de Freitas (PT), algo já defendido por Figueiredo e pelo presidente municipal do partido, Iraguassú Filho.

Atualmente, apenas PPCell, que não esteve presente no encontro, faz oposição ao PT na CMFor. O parlamentar já solicitou anuência para deixar o PDT rumo ao PL. Ao O POVO, Figueiredo informou que não há possibilidade de concessão de anuência aos parlamentares pedetistas.

"Basicamente, o que nós discutimos foi a questão das nominatas de federal e de estadual. E anuência, não existe essa possibilidade, porque é proibido pelo estatuto do PDT. Nós temos essa definição e já passamos isso para os vereadores", disse.

O ex-ministro da Previdência Social não comentou com os colegas de Câmara Municipal acerca do encontro com Ciro. Recentemente, Lupi afirmou que tentaria manter o ex-governador no partido.

"Agora, vamos fortalecer todo nosso posicionamento na Câmara Municipal e em relação à conjuntura nacional e estadual. A questão do Ciro, o Lupi conversou diretamente com ele, nós não tivemos acesso", disse Figueiredo.